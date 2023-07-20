Shakira'ya ikinci 'vergi kaçırma' davası açıldı

İspanya'da bir mahkeme, perşembe günü yaptığı açıklamada, Kolombiyalı şarkıcı Shakira hakkında 2018 yılında "gelir ve servet vergisinde dolandırıcılık" yaptığı iddiasıyla ikinci bir soruşturma başlattığını duyurdu.



Barselona kenti yakınlarındaki Esplugues de Llobregat kasabası mahkemesi soruşturmaya ilişkin detay paylaşmadı.



46 yaşındaki şarkıcının 2012-2014 yılları arasında 14,5 milyon euro vergi borcuyla ilgili bir başka dava kapsamında yıl sonunda hakim karşısına çıkması bekleniyor.



İlk davada savcı, tam adı Shakira Isabel Mebarak olan yıldız hakkında sekiz yıla kadar hapis cezası talep ediyor.



Pop şarkıcısı ise herhangi bir yanlış yaptığı yönündeki iddiaları reddediyor.



Savcı, yeni davayla ilgili yorum talebine yanıt vermezken Shakira'nın hukuk ekibi, günün ilerleyen saatlerinde soruşturmaya ilişkin açıklamada bulunacağını bildirdi.



Barselona merkezli savcılar, Grammy ödüllü sanatçının 2012-14 yılları arasındaki dönemin yarısından fazlasını İspanya'da geçirdiğini ve resmi ikametgahı Bahamalar'da olmasına rağmen bu ülkede vergi ödemesi gerektiğini iddia ediyor.



Bu arada her iki dava da Esplugues de Llobregat kasabasındaki mahkemede görülüyor.