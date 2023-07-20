Samanyolu Haber /Dünya / Shakira'ya ikinci 'vergi kaçırma' davası açıldı /20 Temmuz 2023 15:42

Shakira'ya ikinci 'vergi kaçırma' davası açıldı

İlk davada savcı, tam adı Shakira Isabel Mebarak olan yıldız hakkında sekiz yıla kadar hapis cezası talep ediyordu

SHABER3.COM

İspanya'da bir mahkeme, perşembe günü yaptığı açıklamada, Kolombiyalı şarkıcı Shakira hakkında 2018 yılında "gelir ve servet vergisinde dolandırıcılık" yaptığı iddiasıyla ikinci bir soruşturma başlattığını duyurdu.

Barselona kenti yakınlarındaki Esplugues de Llobregat kasabası mahkemesi soruşturmaya ilişkin detay paylaşmadı.

46 yaşındaki şarkıcının 2012-2014 yılları arasında 14,5 milyon euro vergi borcuyla ilgili bir başka dava kapsamında yıl sonunda hakim karşısına çıkması bekleniyor.

İlk davada savcı, tam adı Shakira Isabel Mebarak olan yıldız hakkında sekiz yıla kadar hapis cezası talep ediyor.

Pop şarkıcısı ise herhangi bir yanlış yaptığı yönündeki iddiaları reddediyor.

Savcı, yeni davayla ilgili yorum talebine yanıt vermezken Shakira'nın hukuk ekibi, günün ilerleyen saatlerinde soruşturmaya ilişkin açıklamada bulunacağını bildirdi.

Barselona merkezli savcılar, Grammy ödüllü sanatçının 2012-14 yılları arasındaki dönemin yarısından fazlasını İspanya'da geçirdiğini ve resmi ikametgahı Bahamalar'da olmasına rağmen bu ülkede vergi ödemesi gerektiğini iddia ediyor.

Bu arada her iki dava da Esplugues de Llobregat kasabasındaki mahkemede görülüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Shakira'ya ikinci 'vergi kaçırma' davası açıldı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:54:56