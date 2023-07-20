Norveç'i deviren Yeni Zelanda, ilk galibiyetini aldı

"Saldırının hiçbir etkisi olmadı"

Norveç Teknik Direktörü Hege Riise, maçın sabahındaki silahlı saldırının kendilerini olumsuz etkilediği yönündeki iddiaları reddetti.





İkinci yarı başladıktan 3 dakika sonra ise Jacqui Hand'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topu forvet Hannah Lilian Wilkinson ağlara gönderdi.

Kadınlar Dünya Kupası'nın açılış maçında Yeni Zelanda, Norveç karşısında tarihi bir başarıya imza attı.Auckland'da 42 binden fazla kişinin önünde oynanan maçta, ev sahibi ekip 1-0 'lık skorla turnuva tarihindeki ilk galibiyetini aldı.Maç günü sabahında Norveç'in de bulunduğu birçok takımın konakladığı kent merkezine yakın yerdeki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Eden Park'ta birlikte izlediği maçın öncesinde, ölenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.Avustralya ile birlikte 32 takımlı Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Yeni Zelanda, Hannah Lilian Wilkinson'ın ikinci yarıda attığı golle sahadan galip ayrıldı.Kaldıkları otelin yakınındaki saldırıyla ilgili konuşan Riise, "Korktuğumuz bir şey değildi. Her şeyin kontrol altında olduğunu çok önceden biliyorduk. Bazı oyuncular uyudu, bazıları uyandı. Maçtaki performansımızı etkilemedi." dedi.Yeni Zelanda turnuvada daha önce oynadığı 15 maçın hiçbirini kazanamamıştı.Eden Park'taki maçı 42 bin 137 kişi izledi. Ülkede daha önce herhangi bir erkekler ya da kadınlar futbol maçında bu sayıya ulaşılamamıştı.Yeni Zelanda'nın A Grubundaki diğer rakipleri İsviçre ve Filipinler.1995'te dünya şampiyonu olan Norveç'in, eşitlik çabaları sonuç vermedi.Hansen'in elle oynaması sonucu penaltı kazanan Yeni Zelanda, Percival ile 90. dakikada penaltı kaçırdı.