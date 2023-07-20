Prof.Dr.Suat Yıldırım’ın Hatıraları 'Çağın Bir Şahidinden' kitabı çıktı

Hayatını Kur’an’ın anlaşılmasına adamış bir alim olan Prof. Dr. Suat Yıldırım, hatıralarını kaleme aldı. Hem bir biyografi, hem de çağımızın din, fikir ve sosyal hayatına panoramik bir bakış sağlayan hatıralar, “Çağın Bir Şahidinden” ismiyle Süreyya Kitap’tan çıktı.





Suat Yıldırım hocanın hatıralarında, sadece muayyen bir zaman dilimi ya da mekânlar değil, Türkiye’nin büyükşehirlerinde eğitim – öğretim hayatı, dini ve kültürel oluşum ve dönüşümler anlatılıyor. Ayrıca kitapta, olayların ilk şahidinin gözünden yaşanan değişimi çok yakından resmeden, pek çok canlı belgeye yer veriliyor. Eserin sonunda Yıldırım’ın, günümüzü daha net okumaya yardımcı olacak mahiyette kaleme aldığı farklı makaleler de bulunuyor.





Tayyib Okiç, Muhammed Hamidullah, H. Ziya Ülken, Cemal Muhtar, Necati Lügal, İsmail Cerrahoğlu, Mehmet S. Hatipoğlu gibi bir döneme damgasını vuran pek çok kişinin yakından tanınacağı kitapta, özellikle İslam Alimi Hamidullah Hoca ile ilgili oldukça ilginç¸ hatıralar bulunuyor. Bu hatıralar, yeni nesiller için sadece ufuk açan değil aynı zamanda teorik ve pratik birlikteliğine vesile olacak misyon merkezli eşsiz mesajlar içeriyor.





En muteber Kur’an meallerinden birini yazmış ve akademik çalışmalarıyla dünya çapında itibar görmüş bir alim olan Suat Yıldırım’ın ilk kez dile getirilen anılarına yer verilen kitap, sadece Yıldırım’ın yaşadığı dar alandaki özel bir hayat hikâyesini kapsamıyor; bir dönemin kültürel, siyasi, ekonomik, inanç¸ ve sosyal hayatını da yakından mercek altına alıyor.





Kitabı satın almak için : https://sureyyakitap.com/product/cagin-bir-sahidinden





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