Cephelerde büyük yığılmalar var

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rus askeri konvoyunda 100 bin'den fazla asker, 900 tank ve 370 çoklu fırlatma roket sistemi olduğu iddia ediliyor.







Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Doğu Grubu Sözcüsü Serhiy Cherevaty, Rusya’nın Kupyansk ve Liman bölgesinde büyük çaplı bir kuvvet birikimi yaptığını duyurdu. Ve 900 tanktan oluşan Rus konvoyu Kupyansk'a hareket halinde.





Ukraynalı sözcüye göre Rus askeri konvoyunda 100 bin’den fazla asker, 900 tank ve 370 çoklu fırlatma roket sistemi (MLRS) var.





Cherevaty, Rus ordusunun şu anda Liman-Kupyansk yönünde çok güçlü askeri yığınak yaptığını, bunun önümüzdeki günlerde olası bir saldırının habercisi olduğunu belirtti.





Rus ordusunun Kupyansk bölgesinde geniş çaplı bir operasyon yürüttüğü son bir kaç gündür Telegram’dan yayınlanan haberlere de yansımıştı.





Uzmanlar, Rusya’nın öncelikle Kiev'in kontrolündeki Harkov bölgesinin topraklarını yani, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin rezervlerini biriktirmek için kullandığı Kupyansk, Izyum ve Chuguev şehirlerini hedef almasının mantıklı olduğunu, çünkü Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donbas gruplandırmasının sağlanmasında ve Belgorod bölgesine yapılan saldırıların bu alanlardan gerçekleştirildiğini bu yüzden Rusya’nın Kupyansk istikametinde gerçekleştirilecek başarılı bir taarruz neticesinde Rus sınır bölgelerinin güvenliğini sağlayacak bir tampon bölge oluşturmayı hedefleyebileceği yorumunda bulunuyor.





Ukrayna, misket bombalarını kullanmaya başladı mı?





Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin, çatışma bölgesinde misket bombalarını aktif olarak kullanmaya başladığı iddia edildi.





Çatışmaların yaşandığı ön cepheden yayın yapan bazı askeri muhabirlerin iddiasına göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri şu anda Kleshcheevka ve çevresine bu tür mühimmatlarla saldırılar düzenliyor. Cepheden gelen bilgilere göre, Kleshcheevka bölgesinde bu tür mühimmatla düzenlenen saldırı sıklığında neredeyse 10 kat artışlar iddialar arasında.





Rusya roket atışlarını artırdı





Ukrayna tarafının, Kırım köprüsüne saldırı düzenlemesinin ardından Rusya misilleme olarak özellikle Odesa başta olmak üzere çok sayıda şehre roket atışlarında bulundu.





Saldırılar, İnsansız Deniz Araçları üretilen ve tutulan yerlerin olması dikkat çekti. Odessa, Çornomor ve İliçevsk limanları roketlerle vurulan bazı hedefler oldu.





Ayrıca, Odessa ve Nikolayev’de Ukrayna ordusuna yakıt sağlayan iki yakıt deposuna da Rusya güçleri tarafından saldırı düzenlendiği belirtildi. Söz konusu depoda 70 bin ton yakıt olduğu kaydedildi.





Zaporojye ve Herson bölgelerinde Ukrayna güçleri yoğunlaştı





Gelen bilgilere göre Zaporojye ve Herson bölgelerinde Ukrayna birlikleri yoğunlaştı ve sldırıları artırdı.





En yoğun çatışmalar daha güneye kayıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 3. ve 5. taburlarının birleşik saldırı grupları, Zaporojye’ye yakın Kleshcheevka'nın bitişiğindeki yüksekliklere tutunmaya çalışıyor.





Ukraynalı oluşumların saldırıları küçük gruplar halinde neredeyse kesintisiz devam ediyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri aynı şekilde Rabotino bölgesindeki Rus mevzilerine saldırıya devam ediyor.





Herson yönünde ise Antonovsky köprüsünün yakınında birkaç hafta süren çatışmalardan sonra Ukrayna komutanlığı, odak noktasını Holoprystan sektörüne kaydırdı. İki gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Dinyeper'ı geçmek ve Vasilkov, Belogrudy, Mala Belogrudov ve Veliky adalarına ulaşmak için yedi girişimde bulundu.





Bölgedeki çatışmaların ilerleyen günlerde daha da şiddetlenmesi bekleniyor.