YKS İstatistikleri açıklandı: Eğitimde acı tablo

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran 3 milyon 527 bin 443 adaydan 2 milyon 995 bin 638'inin sınava katıldığını bildirdi.





Adayların testlere doğru cevap verme ortalamasını gösteren veriler ise eğitim sistemindeki çöküşün sürdüğünü gösterdi.







Sınavın ilk oturumu olan ve öğrencilerin derslere yönelik temel yeterliliklerini ölçen oturumdaki 40 soruluk Türkçe testinde doğru yanıt ortalaması 20,021’de, temel matematikte ise 8,218’da kaldı. 20 soruluk fen bilimleri testinin ortalaması 3,546, sosyal bilimler testinin ortalaması 8,688 oldu.





AYT'de ise matematik (40 soru) testinin ortalaması, 7,576, AYT fen bilimleri testinin ortalamaları, fizik (14 soru) alt testinde 2,519, kimya (13 soru) alt testinde 1,768, ve biyoloji (13 soru) alt testinde 2,080 oldu.





Ersoy, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sınav istatistiklerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, YKS'nin üç oturumda uygulanan testlerdeki toplam 691 sorudan iptal edilen soru bulunmadığını ifade etti.





"165 BİN 6 ADAY SINAVA GİRMEDİ"

2023-YKS'nin en yüksek katılımlı sınav olduğunu belirten Ersoy, "Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran 3 milyon 527 bin 443 adaydan 2 milyon 995 bin 638'i sınava katıldı, 531 bin 805 aday sınava girmedi. Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 2 milyon 573 bin 169 adaydan 1 milyon 980 bin 534 aday sınava katıldı, 592 bin 635 aday sınava girmedi. Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 338 bin 9 adaydan da 173 bin 3 aday sınava katıldı, 165 bin 6 aday sınava girmedi. TYT'ye başvuran adayların yüzde 84,92'si, AYT'ye başvuran adayların yüzde 76,97'si ve YDT'ye başvuran adayların yüzde 51,18'i oturumlara katıldı" ifadelerini kullandı.





TYT'ye giren adayların yüzde 48'i erkek, yüzde 52'si kadın iken AYT'ye katılan adayların yüzde 54'ünün kadın, yüzde 46'sının erkek olduğunu aktaran Ersoy, YDT'ye katılan adayların ise yüzde 58'inin kadın, yüzde 42'sinin erkek olduğunu belirtti.





ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS soru dağılımları hakkında şöyle bilgi verdi:





"Birinci oturumdaki Temel Yeterlilik Testi'nde adaylara Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru soruldu ve adaylara 165 dakika süre verildi. İkinci oturumdaki Alan Yeterlilik Testlerinde (AYT), Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testinde 40 soru, sosyal bilimler-2 testinde 40 soru, matematik testinde 40 soru, fen bilimleri testinde 40 soru olmak üzere toplamda 160 soru için adaylara 180 dakika süre verildi. Üçüncü oturumda 5 dilde uygulanan Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ise her bir dil için 80 soru soruldu ve adaylara 120 dakika süre verildi."





YKS TESTLERİNİN ORTALAMALARI

Ersoy bu yılki YKS testlerindeki ortalamalara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:





"2023-TYT'de ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin doğru cevap sayısı ortalamaları, Türkçe (40 soru) testinde 20,021, sosyal bilimler (20 soru) testinde 8,688, temel matematik (40 soru) testinde 8,218 ve fen bilimleri (20 soru) testinde 3,546'dır. AYT matematik (40 soru) testinin ortalaması, 7,576, AYT fen bilimleri testinin ortalamaları, fizik (14 soru) alt testinde 2,519, kimya (13 soru) alt testinde 1,768, ve biyoloji (13 soru) alt testinde 2,080 olmuştur.





AYT Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testinin ortalamaları, Türk dili ve edebiyatı (24 soru) alt testinde 5,763, tarih-1 (10 soru) alt testinde 1,730, coğrafya-1 (6 soru) alt testinde 1,304, AYT sosyal bilimler-2 testinin ortalamaları, tarih-2 (11 soru) alt testinde 1,805, coğrafya-2 (11 soru) alt testinde 2,435, felsefe grubu (12 soru) alt testinde 1,844, (DKAB) din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu (6 soru) alt testinde 1,394 olmuştur. YDT'nin ortalamaları ise Almanca testinde 38,082, Arapça testinde 28,170, Fransızca testinde 39,246, İngilizce testinde 39,242, Rusça testinde 38,995 olmuştur."





Ersoy ayrıca adayların cinsiyetlerine göre doğru cevap sayısı ortalamalarına ilişkin de bilgi paylaştı.





TYT'deki Türkçe ve sosyal bilgiler testlerinde kadın adayların doğru cevap sayısının ortalamasının erkeklere göre daha yüksek olduğunu bildiren Ersoy, "Temel matematik ve fen bilimleri testlerinde ise erkek adaylar daha yüksek doğru cevap sayısı ortalamasına sahiptir. AYT'deki 11 alt testten 8'inde erkek adayların ortalaması, 3'ünde ise kadın adayların ortalaması daha yüksektir. YDT'de ise Fransızca ve Rusça dillerinde kadın adayların; Arapça, Almanca ve İngilizce'de erkek adayların ortalaması daha yüksektir" açıklamasında bulundu.