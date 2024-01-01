Samanyolu Haber /Gündem / Siber soyguncuların yeni hedefi: Android kullanıcıları dikkat /01 Ocak 2024 15:12

Siber soyguncuların yeni hedefi: Android kullanıcıları dikkat

Google başta olmak üzere birçok şirket tarafından geliştirilen akıllı telefon işletim sistemi Android kullanıcılarına dikkat çeken bir uyarı yapıldı.

SHABER3.COM

Uzmanlar, siber saldırganların Android işletim sistemine sahip akıllı telefonları hedef aldığını duyurdu. İngiliz medyasında yer alan haberlerde uzmanlar, geliştirilen yeni zararlı yazılımlar aracılığıyla kişilerin kullandığı parmak izi ve yüz tanıma sistemlerinin ele geçirilerek şifre ve verilerinin çalındığını duyurdu. 

Chameleon Android banka virüsü olarak da bilinen zararlı yazılım konusunda uyarıda bulunan uzmanlar, "Bu yazılımlar gerçek bir banka şubesiymiş gibi görünüyor ve kullanıcılar gerekli izinleri veriyor. Daha sonra hackerlar sizin cihazınıza erişerek bütün bilgilerinize ulaşıyor ve banka hesabınızı boşaltıyor" dedi. 

Bu yazılımın Android 13'teki güvenlik önlemlerini de alt edebildiğine dikkat çeken uzmanlar, "Eğer şifrenize girerek telefonu açarsanız hackerlar bütün bilgilerinize erişebilir ve bankacılık uygulamaları üzerinden hassas verilerinizi kullanabilir. Kendi hesaplarına para gönderebilirler ya da internet üzerinden satın alım gerçekleştirebilirler" dedi.

3 ÖNERİ SIRALADILAR
Uzmanlar bu tür siber saldırılardan korunmak için bazı önerilerde de bulundu. Teknoloji uzmanları Google Play Store, Amazon App Store veya diğer uygulama platformlarının kullanılması gerektiğini söylerken bu tür platformların güvenşik riski oluşturmadığını aktardı.  

Öte yandan Google'ın sık sık bu tür tehditlere karşı Android'i güncellediğini ve yeni güvenlik unsurları eklediğine dikkat çeken uzmanlar, Android'in en güncel versiyonunun kullanılması gerektiğini de tavsiye etti. Bir diğer tavsiye ise kullanıcıların bir antivirüs yazılım kullanması oldu.
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