Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'de 'soykırım' endişesi: 'Dava aleyhimize sonuçlanabilir!' /01 Ocak 2024 15:06

İsrail'de 'soykırım' endişesi: 'Dava aleyhimize sonuçlanabilir!'

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, devlet yetkililerinin Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) açtığı soykırım davasının Tel Aviv aleyhine sonuçlanabileceği yönünde endişeli olduğunu yazdı.

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İsrail’de yayın yapan Haaretz gazetesinde, ülkede ordu ve Yüksek Mahkeme yetkililerinin, Güney Afrika'nın, Gazze Şeridi'nde 21 binden fazla Filistinliyi öldüren İsrail hakkında Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) açtığı soykırım davasının Tel Aviv aleyhine sonuçlanabileceği yönünde endişe duyduğu iddia edildi.

Independent’in aktardığı habere göre, İsrail'de soykırım davasıyla ilgilenen üst düzey hukuk uzmanı, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de dahil olmak üzere ordu yetkililerini, ICJ'nin Gazze'deki saldırıları durdurma çağrısında bulunan bir tedbir kararı verebileceği "tehlikesine" ilişkin uyardı. Sözkonusu hukuk uzmanı, yetkililere Uluslararası Adalet Divanı kararının bağlayıcı olduğunu hatırlatırken, İsrail ordusu ve Yüksek Mahkeme soykırım davasını ele almak için hazırlıklara başladı. Bu çerçevede, bugün İsrail Dışişleri Bakanlığında bir oturum tertip edilecek.
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