Büyük ikramiyeyi yine Demirören mi kazandı; Kolombiya'dan alınan online bilede çıktı iddiası

Milli Piyango'nun özel yılbaşı çekilişi için geri sayım sona erdi. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği rakamlar 23.15'te belli oldu.







Büyük ikramiye haricinde amorti numaraları ve teselli ikramiyesi alan numaralar da açıklandı.





Büyük ikramiye Milli Piyango Online'dan alınan bir tam bilete isabet etti. Büyük ikramiyeyi kazanan numaralar 3-5-5-0-0-5-4 olarak açıklandı.





Büyük ikramiyenin tek bilete çıkması ve ikramiyenin isabet ettiği bilet numarası sosyal medyanın da gündemindeydi.





SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medya kullanıcıları kazanan kişi olarak Demirören'in fotoğrafını paylaştı. Twitter'da (X) ‘Kolombiya’ etiketi oluştu.





400 milyon TL'lik Milli Piyango büyük ikramiyesinin Kolombiya'dan online alınan tam bilete çıktığı iddiası sosyal medyada kısa sürede yayıldı.