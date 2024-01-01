Samanyolu Haber /Gündem / Büyük ikramiyeyi yine Demirören mi kazandı; Kolombiya'dan alınan online bilede çıktı iddiası /01 Ocak 2024 14:59

Büyük ikramiyeyi yine Demirören mi kazandı; Kolombiya'dan alınan online bilede çıktı iddiası

Milli Piyango'dan yapılan açıklamaya göre, yılbaşı çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiye online alınan tam bilete çıktı. Büyük ikramiyenin Kolombiya'dan online alınan tam bilete çıktığı iddiası sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

SHABER3.COM

Milli Piyango'nun özel yılbaşı çekilişi için geri sayım sona erdi. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği rakamlar 23.15'te belli oldu. 

Büyük ikramiye haricinde amorti numaraları ve teselli ikramiyesi alan numaralar da açıklandı.

Büyük ikramiye Milli Piyango Online'dan alınan bir tam bilete isabet etti. Büyük ikramiyeyi kazanan numaralar 3-5-5-0-0-5-4 olarak açıklandı.

Büyük ikramiyenin tek bilete çıkması ve ikramiyenin isabet ettiği bilet numarası sosyal medyanın da gündemindeydi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Sosyal medya kullanıcıları kazanan kişi olarak Demirören'in fotoğrafını paylaştı. Twitter'da (X) ‘Kolombiya’ etiketi oluştu.

400 milyon TL'lik Milli Piyango büyük ikramiyesinin Kolombiya'dan online alınan tam bilete çıktığı iddiası sosyal medyada kısa sürede yayıldı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Büyük ikramiyeyi yine Demirören mi kazandı; Kolombiya'dan... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:52:10