Dün ölümünün 1. yılında Ankara Çukurambar'da silahlı saldırıya uğradığı yerde anılan Sinan Ateş'le ilgili Twitter’daki (X) bir sohbet odasında dile getirilenler üzerine İYİ Parti harekete geçti.







Odada yayına katılan AKP'ye yakın Özışık kardeşlerden Baki Özışık, Sinan Ateş cinayeti üzerine konu açılması üzerine “Sinan Ateş’in bir duruşu vardı, MHP de gereğini yaptı. MHP’nin içinde hain insan olmaz, haini sokmazlar” ifadelerini kullandı. Özışık'ın bu sözleri üzerine sosyal medyada kullanıcılar Emniyet'e ve adli makamlara konuyla ilgili gereğinin yapılması yönünde paylaşımlar yapmaya başladı.





“KATİLİ BULDUK MU YOKSA?”

İYİ Parti Medya İlişkileri Başkan Danışmanı Avukat Funda Dilara Atakan da söz konusu durum hakkında şöyle bir paylaşımda bulundu:





“Alenen 'Sinan Ateş’in infaz emrini MHP vermiştir' diyen Baki Özışık bu bilgiyi kimden aldıysa derhal Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ali Yerlikaya ile paylaşsın, sorgu odası sohbet odası kadar konforlu olmasa da gereği yapılır diye düşünüyorum. Katili bulduk mu yoksa?”





“40 TANE İTİ HAVLATMIŞIM”

Özışık ise Sinan Ateş cinayeti hakkında söylediği sözlerin sosyal medyada yayılması üzerine sözlerinin çarpıtıldığını ileri sürdü. Özışık:





"Arkamdan 40 tane iti havlatmışım. Kalkmışlar küfür ettikleri MHP ile bizi karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Sinan ateşle ilgili sözlerimi çarpıtmış, güya Ben MHP'nin öyle bir cinayeti işlediğini söylemişim. Bunu da bunu da PKK destekçilerinin meclise getirenler söylüyor.” ifadelerini kullandı.