Samanyolu Haber /Gündem / Skandal sözler: "MHP'nin içinde hain insan olmaz, MHP gereğini yapmıştır" /01 Ocak 2024 14:46

Skandal sözler: "MHP'nin içinde hain insan olmaz, MHP gereğini yapmıştır"

AKP'ye yakın Özışık kardeşlerden Baki Özışık, Twitter’daki (X) sohbet odasında “Sinan Ateş’in bir duruşu vardı, MHP de gereğini yaptı” ifadelerini kullandı. Özışık'ın sözleri 'ifşa ve itiraf' mı tartışmasını başlattı.

SHABER3.COM

Dün ölümünün 1. yılında Ankara Çukurambar'da silahlı saldırıya uğradığı yerde anılan Sinan Ateş'le ilgili Twitter’daki (X) bir sohbet odasında dile getirilenler  üzerine İYİ Parti harekete geçti.

Odada yayına katılan AKP'ye yakın Özışık kardeşlerden Baki Özışık, Sinan Ateş cinayeti üzerine konu açılması üzerine “Sinan Ateş’in bir duruşu vardı, MHP de gereğini yaptı. MHP’nin içinde hain insan olmaz, haini sokmazlar” ifadelerini kullandı. Özışık'ın bu sözleri üzerine sosyal medyada kullanıcılar Emniyet'e ve adli makamlara konuyla ilgili gereğinin yapılması yönünde paylaşımlar yapmaya başladı.

“KATİLİ BULDUK MU YOKSA?”
İYİ Parti Medya İlişkileri Başkan Danışmanı Avukat Funda Dilara Atakan da söz konusu durum hakkında şöyle bir paylaşımda bulundu: 

“Alenen 'Sinan Ateş’in infaz emrini MHP vermiştir' diyen Baki Özışık bu bilgiyi kimden aldıysa derhal Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ali Yerlikaya ile paylaşsın, sorgu odası sohbet odası kadar konforlu olmasa da gereği yapılır diye düşünüyorum. Katili bulduk mu yoksa?”

“40 TANE İTİ HAVLATMIŞIM”
Özışık ise Sinan Ateş cinayeti hakkında söylediği sözlerin sosyal medyada yayılması üzerine sözlerinin çarpıtıldığını ileri sürdü. Özışık: 

"Arkamdan 40 tane iti havlatmışım. Kalkmışlar küfür ettikleri MHP ile bizi karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Sinan ateşle ilgili sözlerimi çarpıtmış, güya Ben MHP'nin öyle bir cinayeti işlediğini söylemişim. Bunu da bunu da PKK destekçilerinin meclise getirenler söylüyor.” ifadelerini kullandı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Skandal sözler: "MHP'nin içinde hain insan olmaz, MHP... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:53:56