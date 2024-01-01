Okuyanlar şok oluyor: İşte büyük ikramiyeyi kazananların ibretlik sonları

Kuşkusuz şans oyunlarında büyük ikramiyeyi kazanmayı herkes ister. Daha kazanmadığımız ödülü nasıl harcayacağımızın hayallerini kurarken; bir başkasının bu ödülü almasına ve hayatının tümüyle değişmesine de imrenerek bakıyoruz. Ancak ilginçtir ki büyük ödülü kazanan insanlar bir türlü mutlu olamamışlar. Hatta büyük talihsizlikler peşlerini bırakmamış.







İşte Memurlar.net'in derlemesine göre Türkiye ve dünyadan Milli Piyango talihlilerinin başına gelenler...





MEHMET SARIOĞLU



Denizli’nin Sarayköy ilçesine bağlı Tırkaz köyünde yaşayan Mehmet Sarıoğlu, bundan 40 yıl önce bir Milli Piyango biletinden büyük ikramiyeyi kazanmış. Bir anda zengin olan Sarıoğlu, hiç evlenmemiş, köyünde kendisine güzel bir ev yaptırmış. Zamanla parası kalmayınca komşuları ona bakmaya başlamış. Devletten aldığı yaşlılık maaşıyla geçimini sürdüren Sarıoğlu’nun evi yanınca köylüler aralarında topladıkları parayla evini tamir ettirmişler. 40 yıl önce büyük ikramiyeyi kazanan Sarıoğlu barakasında donarak ölmüş. Bir zamanların büyük ikramiye talihlisinin başını koyduğu yastığının altından ise eski piyango biletleri ve listesi çıktı.







YENİDEN ÇAYCILIK YAPMAYA BAŞLADI



Ordu’da 2003 yılında Sayısal Loto’dan tek başına 844 milyar lira kazanan Perşembeli çaycı Hayri Kaya, kazandığı parayı tüketince yeniden çaycılık yapmaya başladı.







KATİL OLDU



OSMANİYE’de çeşitli suçlardan kaydı bulunan işsiz 32 yaşındaki Hasan Tuncel, yolda yürürken silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Cinayet şüphelisi olarak 19 yaşındaki Muhammed Ç. ile akrabası 30 yaşındaki Kemal Ç. tutuklandı. Tuncel’in, bir süre önce Sayısal Loto'dan 760 bin lira ikramiye kazanan Kemal Ç'den haraç istediği için öldürüldüğü ileri sürüldü.







OSMAN KAPLAN



Denizli’nin Çivril ilçesinde marangoz olarak geçimini sağlayan Osman Kaplan, çeklerini ödeyemediği için önce hapse girmiş ve 1999 yılında hapisten çıktıktan tam 2 gün sonra sayısal lotodan 340 milyar kazanmış. Her parayı bulan erkek gibi Kaplan’ın ilk işi eşinden boşanmak olmuş. Ardından İzmir’de Pınar Şirin adlı şarkıcıyla 20 milyar lira harcayıp Hilton’da nişan yapmış ve 6 ay sonra ondan da ayrılmış. Hızlı yaşayan Kaplan’ın parası kısa sürede tükenmiş tabi ki. “Hızlı bir hayat yaşadım, para bitti.” diyerek de yaşadıklarını özetliyormuş.







EMEĞİYLE KAZANDIKLARINI DA KAYBETTİ



Samsun’da 17 yıl önce Milli Piyango’dan büyük ikramiye Kazanan Süleyman Orhan (52), ikramiyeyle birlikte kendi emeği ile kazandıklarını da kaybettiğini söyledi. Orhan, 1993 yılında pastane sahibiyken, iş yerinin önünden geçen piyangocunun ısrarıyla aldığı bilete 2 milyar TL çıktığını söyledi. Bu süreçte erkek kardeşini ve yeğenini trafik kazasında kaybettiğini ifade eden Orhan, şunları söyledi: "Benim düzenim vardı, kardeşim vardı, huzurum vardı. 2 milyar geldi her şeyimizi aldı gitti.







CEM POSTACI



Milli Piyango’nun 1990 yılbaşı çekilişinde 1 milyar 250 milyon lira kazanan Adanalı Cem Postacı’nın peşini aksilikler bir türlü bırakmamış. Önce 1996 yılında oğlunu trafik kazasında kaybetmiş. Oğlunu kaybettikten sonra kazandığı ikramiyeyle emlak işine giren Postacı, bir süre sonra iflas etmiş. İşlerinin bir dönem çok iyi gittiğini, hiç tanımadığı kişilerin akraba olarak karşısına çıktığını anlatan Postacı, şimdi kimsenin kendisine yardıma yanaşmadığını vurguluyormuş. Postacı, “Para mutluluk getirmiyor, yuvam dağıldı, toparlamak için varımı yoğumu harcadım. Eşim beni terk etti. Şimdi bir otomobilim, evim ve emekli maaşım var. Keşke o bileti almasaydım da o para çıkmasaydı.” diyormuş.







MUSTAFA SAVGAN



Milli Piyango’dan 1982 ve 1984 yıllarında 2 kere büyük ikramiye kazanan "piyango tiryakisi" Mustafa Savgan da, paranın mutluluk getirmediği "talihli"lerden. Piyangodan kazandığı paranın çoğunu, "belki daha çok kazanırım" diye yine biletlere yatıran Savgan, şuanda iki büyük ikramiye kazanmış bir ayakkabı boyacısı olarak hayatını sürdürdü. Savgan, "Ayakkabı boyacılığına başladım. Gene bilet alıyordum tabi. Cahildik biraz da. Çok bilet almaya başladım. Sonra paraları bitirdik. Hiç yatırım yapmadım. Cahillik vardı. Bilemedik ne iş yapacağımızı. İnsan bilemediği bir işe nasıl girişecek ki?" diye konuştu.







2014 yılında kansere yakalanan Savgan, parasızlık nedeniyle tedavi olamadığı için hayatını kaybetti.





Amerikalı evsiz, büyük ödülü, geçen hafta bir benzin istasyonunda sadece 3 dolara satın aldığı bir kazı kazan biletinden elde etti. Kazıdığı bileti, 1.000 dolar kazandığını sanarak, aldığı benzinliğe geri götüren Mahurin, 1.000 dolar değil ama büyük ödülü kazandığının kendisine söylenmesinden sonra düşecek gibi olduğunu dile getirdi.







Kendi halinde ve de olabilecek kadar mutlu bir yaşam sürdürmekte olduğunu belirten evsiz Mahurin, çadırını yenileyerek çadırda yaşamaya devam edeceğini belirtti. Diş masraflarına da yapacağı bir harcamadan sonra, parasının geriye kalanını ise tasarruf hesabına yatırmayı planlıyor







Roger Griffiths, 2005 yılında bilişim sektöründe çalışırken piyangodan 1 milyon 831 bin sterlin (5 milyon 49 bin lira) kazandı. Artık hayatının tamamen kurtulduğunu sanıyordu. Önce 1 milyon 800 bin liraya bir ev aldı. Peşinden de bir Porsche'nin koltuğuna kuruldu.







İkinci iş olarak da eşine 550 bin lira harcayarak bir güzellik salonu açtı. Çocuklarını da özel okula kaydettirdi. Ailecek sık sık seyahate çıkmaya başladılar. New York, Monaco, Dubai, Florida and Mallorca gibi şehirleri gezdiler. Bu gezilerde yaklaşık 80 bin lira harcadılar.







Griffiths ailesinin harcamaları bitmiyordu. Roger Griffiths gençlik hayalini de gerçekleştirdi. Okul arkadaşlarıyla bir albüm yapmayı istiyordu. Roger kendi cebinden 70 bin sterlin harcadı. Grup albüm yapıp bir de klip çekti.







Albüm hiçbir başarı gösteremedi. Sadece 600 cd satmayı başardılar. Mali sıkıntılar yaşamaya başladıkları dönemde büyük bir talihsizlik yaşadılar.







Evleri yanınca tamir işlerine 330 bin lira harcadılar. "Hazıra dağ dayanmaz" sözü bir kez daha gerçekleşti ve Griffiths ailesi iflaslarını açıklamak zorunda kaldı. Şu an bankada sadece 7 sterlinleri (19 lira) var.







İşte başka piyango felaketleri: Michael Carroll, 2002 yılında piyangodan 9.7 milyon sterlin (26 milyon lira) kazandı.







O zamanlar 19 yaşında olan Michael, tüm parasını uyuşturucu ve sevkleri için harcayınca sıfırı tüketti. Şimdilerde boyacılık yapıyor.







Callie Rogers, 19 yaşındayken piyangodan 250 bin sterlin (690 bin lira) kazandığında çok mutlu gözüküyordu.







Tüm parasını uyuşturucuya yatırdı. Şimdi 26 yaşında ve küçük bir dairede kirada oturuyor.







Mark Gardiner, piyangodan 11 milyon sterlin (30 milyon dolar) kazanmıştı. Ancak yanlış yatırımlar yapınca iflas etti ve haciz yedi. Para olduğu dönemde yanından ayrılmayan arkadaşlarını şimdi bulamıyor.

