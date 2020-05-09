Sigara koronavirüsü ağır geçirmeye yol açıyor

DSÖ Acil Hastalıklar Programı Başkanı Maria van Kerkhove, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, sigara içmenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunun ağır formda gelişmesine yol açtığını ve ölüm riskini artırdığını belirtti.







Fransız doktorların, sigara içenlerin Kovid-19’la enfekte olma ihtimalinin daha düşük olduğuna ilişkin araştırmasını değerlendiren Kerkhove, şu ifadeleri kullandı:





"Hepimiz tütünün tehlikelerini biliyoruz. Her yıl milyonlarca insan sigaradan ölüyor. Kovid-19 bir solunum yolu hastalığıdır ve sigara içmek de akciğerlere zarar veriyor. Sigara içmenin hastalığın ağır formda gelişmesine ve ölüm riskini artırdığını gösteren yayınlanmış çalışmalar var."