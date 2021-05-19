Samanyolu Haber /Gündem / Silivri Cezaevi'nde Korona alarmı /19 Mayıs 2021 13:26

Silivri Cezaevi'nde Korona alarmı

Adalet Bakanlığı 3 aydır, cezaevlerindeki korona salgını ile ilgili açıklama yapmıyor

SHABER3.COM

Türkiye’nin birçok cezaevinde koronavirüs salgını nedeniyle mahpus ölümleri yaşanırken cezaevlerinde kontrolden çıkan salgının boyutuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı, 3 aydır koronavirüs vakalarına ilişkin bir açıklama yapmıyor. Cezaevlerinde kalan kaç mahpus virüse yakalandı, kaç mahpus öldüğü şeffaf bir açıklama yapılmadığı için henüz bilinmiyor.

Sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri ve meslek odaları, kara kutuya dönen cezaevlerinin durumuyla ilgili Adalet Bakanlığı’nı acilen kamuoyunu bilgilendirmeye çağırdı.

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği, İstanbul Tabip Odası, SES ve İnsan Hakları Derneği’nin de aralarında bulunduğu 10 örgüt, dün ortak açıklama yayımlayarak hapishanelerin durumuna dikkat çekti. Açıklamada, Ceza Tevkif evleri Genel Müdürlüğü tarafından salgın sürecinde üç kez açıklama yapıldığı, son açıklamanın 21 Şubat’ta yayımlandığı belirtildi.

Korona salgınından etkilenen cezaevşerinden bir de Silivri Cezaevi. Bir çok koğuş salgın sebebiyle karantinaya alırken tutuklu yakınlarına da haber verilmiyor 


Ancak Cezaevinin internet sitesindeki görüş tablosundan bir şeyler çıkartmaya çalışan tutuklu yakınları sağlıklı açıklama bekliyor 


TABLODA KIRMIZI OLAN KOĞUŞLARIN HEPSİ KORONA 

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