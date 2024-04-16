Samanyolu Haber /Gündem / Sıra Süleyman Efendi talebelerinde /16 Nisan 2024 17:10

Sıra Süleyman Efendi talebelerinde

“Süleyman Efendinin talebeleri” olarak tanımlayan cemaate karşı ilk mermi namluya sürüldü.

SHABER3.COM

Erdoğan rejimi ve ortakları uzun bir süreden beri kendilerine biat etmeyen gruplarını  korkutma ve sindirme operasyonları yapıyor. Özellikle dini gruplar üzerine bütün güçleriyle gidiyorlar. 

Erdoğan ve ortakları şimdide son seçim yenilgisinin faturasını kendilerini desteklemediklerini düşündükleri  Süleyman Efendinin talebeleri cemaatini hedefe koymuş durumda 

Gazeteci Erkam Tufan sosyal medya platformu medium.com'da kaleme aldığı yazısında AKP ve ortaklarının tüm bileşenleriyle Süleyman Efendi Talebelerinin üzerine geldiğini hatırlattı .

 Saray rejimine biat etmeyen ve bunda ısrar eden grupları tek tek sıralayan Erkam Tufan Aytav  yeni rejimin cemaat ve tarikatlardan tam biat istediğini, oy vermeyenlerin hiç bir ehemmiyetinin olmadığını belirtti 


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