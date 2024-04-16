Sıra Süleyman Efendi talebelerinde





Erdoğan ve ortakları şimdide son seçim yenilgisinin faturasını kendilerini desteklemediklerini düşündükleri Süleyman Efendinin talebeleri cemaatini hedefe koymuş durumda





Gazeteci Erkam Tufan sosyal medya platformu medium.com 'da kaleme aldığı yazısında AKP ve ortaklarının tüm bileşenleriyle Süleyman Efendi Talebelerinin üzerine geldiğini hatırlattı .





Saray rejimine biat etmeyen ve bunda ısrar eden grupları tek tek sıralayan Erkam Tufan Aytav yeni rejimin cemaat ve tarikatlardan tam biat istediğini, oy vermeyenlerin hiç bir ehemmiyetinin olmadığını belirtti









Erdoğan rejimi ve ortakları uzun bir süreden beri kendilerine biat etmeyen gruplarını korkutma ve sindirme operasyonları yapıyor. Özellikle dini gruplar üzerine bütün güçleriyle gidiyorlar.