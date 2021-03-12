Samanyolu Haber /Dünya / Şimdi de Trump ve Erdoğan'ın ilişkisi masaya geliyor /12 Mart 2021 10:31

Şimdi de Trump ve Erdoğan'ın ilişkisi masaya geliyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Halkbank davasına müdahalesini araştıran Senatör Ron Wyden, yeni atanan Adalet Bakanı Merrick Garland'e kendisiyle bilgi paylaşıp araştırmasına yardımcı olması için mektup yazdı.

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Wyden, önceki yönetimin araştırma için talep edilen bilgileri vermekten geri kaldığını vurgulayarak, yeni bakanlığın bu konuda kendisine yardım edebileceğini umduğunu ifade etti.

Wyden beş sayfalık mektubunda, "Eski Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Başkan Trump tarafından yönlendirilerek bir cezai soruşturmaya müdahalesinin olup olmadığını araştırmaya devam edeceğim. Bakan Mnuchin'in Halkbank'ın soruşturmasında yargılamayı durdurmaya mı yoksa Adalet Bakanlığı tarafından verilen cezaları mı azaltmaya çalıştığını araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Senatör, yeni Hazine Bakanı Janet Yellen ve Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi'nin en üst düzey yetkilisi David Ferreira'ya benzer mektuplar gönderdi.

Dava öncesi Hakan Atilla istifa etti
Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle yargılanıp 28 ay tutuklu kalmış, ceza infazının ardından Türkiye'ye dönmüştü.

Atilla daha sonra Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atandı. Ancak geçtiğimiz günlerde Borsa İstanbul'daki görevinden istifa etti. Financial Times söz konusu istifanın ABD'deki Halkbank davası ile bağlantılı olduğunu iddia etmişti.

New York Güney Bölgesi Savcılığı, İran'a yönelik yaptırımların delinmesine yardımcı olduğu gerekçesi ile Halkbank hakkında aralarında banka dolandırıcılığı, komplo ve kara para aklamanın da bulunduğu altı suçtan iddianame hazırlamıştı.

Banka ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor.
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