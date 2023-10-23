Samanyolu Haber /Gündem / Şimdi tasfiye zamanı: 15 Temmuz yargısı öyle pis işler gördü ki /23 Ekim 2023 19:27

Şimdi tasfiye zamanı: 15 Temmuz yargısı öyle pis işler gördü ki

Başsavcı İsmail Uçar'ın HSK'ya gönderdiği dilekçeyi değerlendiren hukukçu ve insan hakları aktivisti Figen Çalıkuşu, “15 Temmuz yargısı öyle pis işler gördü ki artık taşınamaz hale geldi… Şimdi tasfiye zamanı. Şimdi işin içinden çıkamadıkları için kamuoyunu haberdar ederek ‘Biz temizleyen taraftayız. Sen bizim yanımızda ol’ deniyor" dedi.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), geçen eylül ayında Türkiye yargısının 15 Temmuz sonrası Gülenistlere yönelik uluslararası hukuka aykırı kararlara imza attığını hükmetti.

Alınan ‘Yalçınkaya kararı’ ile hem tazminatın hem de on binlerce insanın yeniden yargılanmasının önü açıldı.

İnsan hakları savunucusu ve avukat Figen Çalıkuşu, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın yargıdaki çürümeyi ifşa ettiği mektubuyla ilgili, Lale Özan Arslan’ın YouTube kanalında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Özellikle 15 Temmuz sonrası yargının tamamen siyasetin egemenliği altına girdiğini, bağımsızlığını kaybettiğini anlatan Çalıkuşu, gelinen noktayı şöyle anlattı: “15 Temmuz Yargısı öyle pis işler gördü ki artık taşınamaz hale geldi… Şimdi tasfiye zamanı. Şimdi işin içinden çıkamadıkları için kamuoyunu haberdar ederek ‘Biz temizleyen taraftayız. Sen bizim yanımızda ol’ deniyor.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, HSK’ya gönderdiği ‘ihbar mektubunda’ yargıdaki çürümeyi somut örnekleriyle anlatıyordu. Uçar, söz konusu yazısında isim isim kimlerin ne karşılığında hangi kararları aldığını deşifre etmişti.
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