Samanyolu Haber /Gündem / 'Şimşek'leri üzerine çekti... Saray'dan yandaş yazara yalanlama /16 Nisan 2024 15:05

'Şimşek'leri üzerine çekti... Saray'dan yandaş yazara yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Fuat Uğur'un Bakan Şimşek ile Erdoğan arasında gerilim yaşandığına dair yaptığı kulis haberi yalanladı.

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İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Fuat Uğur tarafından ortaya atılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında seçim öncesi bir gerilim yaşandığına dair iddiayı yalanladı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen TV100 yazarı Fuat Uğur, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonuçlarının bu şekilde geleceğini tahmin ettiğini ve bu yüzden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i emekli aylıkları konusunda zorladığını; Bakan Şimşek'in ise ilişkileri kopma noktasına getirmesine rağmen bu talebe karşı direndiğini öne sürmüştü.

İletişim başkanlığı ise X’te yaptığı paylaşımla iddiaları yalanladı.
Açıklamada ise, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında kriz ortaya çıktı ve kriz küresel sistemin devreye girmesiyle çözüldü' iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında iddia edildiği gibi herhangi bir gerginlik yaşanmamıştır. Ülkemiz ekonomisinde yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürülmeye devam edecektir" denildi.

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