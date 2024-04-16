Kiev’den Washington’a ilginç bir öneri: Patriot verin Rus rafinerilerine saldırıları durduralım

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba tarafından yapılan açıklamada Batılı müttefikleri saldırıların durdurulmasını istediğinde karşılığında hiçbir şey sunulmadığını belirtti.





Kuleba, Rada TV kanalında yaptığı açıklamada, "Kendi çıkarlarınızı düşünmeniz gerekiyor. Ortaklar size 7 Patriot bataryası veriyoruz, sizden bir isteğimiz var, bunu yapmanıza gerek yok diyorsa o zaman konuşulacak bir şey vardır. Ve eğer bunlar yoksa, yardım paketi yoksa ve sizden bir şey istenirse, o zaman sohbet konusu da kalmaz; herkes elinden geldiğince hayatta kalır," dedi.





Ukrayna'nın 4 Nisan'da NATO'dan Patriot uçaksavar füze sistemleri talebinde bulunduğunu hatırlatan Kuleba, bu sistemlerin Rus füzelerini etkili bir şekilde vurabilen tek hava savunma sistemi olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Mart ayında Ukrayna tarafından gerçekleştirilen Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları hatırlattı.





Ukrayna'nın bu tür saldırılar için yapay zeka ile donatılmış insansız hava araçlarını kullandığı biliniyor. Bu saldırılar sonucunda LUKOIL'in Nizhny Novgorod'daki petrol rafinerisinin vurulması, en büyük birincil rafineri ünitesinin kapanmasına ve tesisin kapasitesinin yarıya düşmesine neden oldu.





ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarını onaylamadıklarını belirtirken, Pentagon şefi Lloyd Austin, Ukrayna'ya askeri çatışmanın seyrini doğrudan etkileyen hedefleri vurmasını tavsiye etti. Rafinerilere yönelik saldırıların küresel yakıt ve enerji kompleksini olumsuz etkileyebileceğini de söyledi.