Samanyolu Haber /Gündem / Kiev o anlaşmadan çekildi /16 Nisan 2024 15:12

Kiev o anlaşmadan çekildi

Ukrayna, Rusya ve Türkiye ile Karadeniz'de gemi taşımacılığı görüşmesinden çekildi

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA

Reuters'in ismini açıklamadığı bazı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rusya ve Ukrayna’nın, Karadeniz'de güvenli nakliye anlaşması için Türkiye ile görüşmelerde bulunduğu, ancak iki ay süren görüşmelerin ardından Kiev’in bu anlaşmadan vazgeçtiği iddia edildi.

Anlaşma belgesinin bir kopyasını ulaşan Reuters’a göre Türkiye'nin "arabuluculuk çabalarının bir parçası olarak" Ukrayna ve Rusya ile "Karadeniz'de ticari gemilerin serbest ve güvenli seyrüseferini sağlamak için" görüşmeler yaptığı belirtiliyor.

Reuters haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anlaşmayı 30 Mart'ta açıklamasının planlandığını ancak Ukrayna tarafının son anda bunu reddettiğini bildirdi. diğer üç kişi de bilgiyi doğruladı. Kiev'in kararının nedeni bilinmiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kiev o anlaşmadan çekildi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:39:27