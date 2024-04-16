Kiev o anlaşmadan çekildi

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





Reuters'in ismini açıklamadığı bazı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rusya ve Ukrayna’nın, Karadeniz'de güvenli nakliye anlaşması için Türkiye ile görüşmelerde bulunduğu, ancak iki ay süren görüşmelerin ardından Kiev’in bu anlaşmadan vazgeçtiği iddia edildi.





Anlaşma belgesinin bir kopyasını ulaşan Reuters’a göre Türkiye'nin "arabuluculuk çabalarının bir parçası olarak" Ukrayna ve Rusya ile "Karadeniz'de ticari gemilerin serbest ve güvenli seyrüseferini sağlamak için" görüşmeler yaptığı belirtiliyor.





Reuters haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anlaşmayı 30 Mart'ta açıklamasının planlandığını ancak Ukrayna tarafının son anda bunu reddettiğini bildirdi. diğer üç kişi de bilgiyi doğruladı. Kiev'in kararının nedeni bilinmiyor.