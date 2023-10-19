Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Ateş cinayeti: Bilgi sızdıran komiser tutuklandı /19 Ekim 2023 23:36

Sinan Ateş cinayeti: Bilgi sızdıran komiser tutuklandı

Sinan Ateş cinayetinde ortaya çıkan skandalı kahramanı bilgi sızdıran komiser tutuklandı. Diğer 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklanan komiserin Ateş ile ilgili bilgileri sızdırdığı ortaya çıktı.

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BOLD MEDYA'da yer alan habere göre eski Ülkü Ocakları Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında Ankara Başsavcılığı’nın talimatıyla, bugün biri komiser iki kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan komiser M.E.A.’nın, cinayetten sonra tetikçiyi kaçırdığı iddia edilen eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’a, “Ateş’in ev adresi, anlık konum bilgileri, sık gittiği yerler ile kullandığı araçların marka, model ve plakaları” gibi bilgileri sızdırdığı belirlendi. M.E.A.’nın Ateş cinayeti soruşturmasında aktif rol aldığı anlaşıldı.

Polis eşliğinde Ankara Adliyesine getirilerek soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade veren şüphelilerden 1’i tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, 4 şüpheli hakkında nöbetçi hakimlikten adli kontrol talebinde bulundu.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan komiser M.E.A. tutuklanırken, hakim, diğer 4 şüpheliyi adli kontrol şartıyla salıverdi.

BİLGİLERİ SIZDIRMIŞ

Tutuklanan alınan komiser M.E.A.’nın, cinayetten sonra tetikçiyi kaçırdığı iddia edilen eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’a, “Ateş’in ev adresi, anlık konum bilgileri, sık gittiği yerler ile kullandığı araçların marka, model ve plakaları” gibi bilgileri sızdırdığı belirlendi. Buna karşın M.E.A.’nın Ateş cinayeti soruşturmasında aktif olarak rol aldığı anlaşıldı. M.E.A.’nın dosyada aktif olarak görev aldığı sürede dışarıya bilgi sızdırıp sızdırmadığı ve delil karartıp karartmadığı da araştırıldığı öğrenildi.

NE OLDU?

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022’de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi’nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında daha önce 21 kişi tutuklanmıştı.
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