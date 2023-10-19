Sinan Ateş cinayeti: Bilgi sızdıran komiser tutuklandı

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan komiser M.E.A. tutuklanırken, hakim, diğer 4 şüpheliyi adli kontrol şartıyla salıverdi.





Tutuklanan alınan komiser M.E.A.’nın, cinayetten sonra tetikçiyi kaçırdığı iddia edilen eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’a, “Ateş’in ev adresi, anlık konum bilgileri, sık gittiği yerler ile kullandığı araçların marka, model ve plakaları” gibi bilgileri sızdırdığı belirlendi. Buna karşın M.E.A.’nın Ateş cinayeti soruşturmasında aktif olarak rol aldığı anlaşıldı. M.E.A.’nın dosyada aktif olarak görev aldığı sürede dışarıya bilgi sızdırıp sızdırmadığı ve delil karartıp karartmadığı da araştırıldığı öğrenildi.



