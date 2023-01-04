Sinan Ateş cinayetinde MHP'li yönetici de tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden U.K, M.U, E.V. ve M.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen 4 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe sorgulandı. 4 zanlıdan U.K., M.U. ve M.Y. tutuklanırken, E.U. ise yurt dışına çıkma yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







Tutuklu isimlerden U.K.'nin, MHP İstanbul İl Yöneticisi olduğu öğrenildi.







DÜN DE 3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Cinayetle ilgili gözaltına alınan V.B, H.S. ve Z.A. dün "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanmıştı.







