Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Ateş cinayetinde MHP'li yönetici de tutuklandı /04 Ocak 2023 21:21

Sinan Ateş cinayetinde MHP'li yönetici de tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden U.K., M.U. ve M.Y. tutuklanırken, E.U. ise yurt dışına çıkma yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında MHP İstanbul il yönetimi listesinden çıkarılan U.K.'nin de yer aldığı öğrenildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden U.K, M.U, E.V. ve M.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen 4 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe sorgulandı. 4 zanlıdan U.K., M.U. ve M.Y. tutuklanırken, E.U. ise yurt dışına çıkma yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklu isimlerden U.K.'nin, MHP İstanbul İl Yöneticisi olduğu öğrenildi.

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Cinayetle ilgili gözaltına alınan V.B, H.S. ve Z.A. dün "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanmıştı.


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