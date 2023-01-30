Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Ateş'in katili 21 yıl hapis cezası alıp, 7 ay yatmış /30 Ocak 2023 12:44

Sinan Ateş'in katili 21 yıl hapis cezası alıp, 7 ay yatmış

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastinin tetikçisi Eray Özyağcı'nın geçmişte 21 yıl ceza aldığı ancak sadece 7 ay hapis yattığı ortaya çıktı. Üstelik kapkaçtan çok sayıda suç kaydı var.

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Sinan Ateş suikasti soruşturması devam ederken, tetikçi olduğu belirtilen Eray Özyağcı halen kayıp. Özyağcı'nın sabıka dosyasını yazan Halk TV yazarı İsmail Saymaz, hakkında çok sayıda kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunduğuna dikkat çekti.

1998 doğumlu Özyağcı'nın henüz 17 yaşındayken şantajdan yargılandığı davada 6 ay 20 gün hapis ve 320 lira para cezası aldığını belirten Saymaz'ın yazısı özetle şöyle:

"Özyağci, denetim altında olması gereken üç yılda kapkaççıya dönüştü. Bu dönemde 1979 doğumlu Aytaç Karahan liderliğinde üç kişilik kapkaç çetesi kurdular. Çetenin diğer üyesi 1993 doğumlu Sergen Uca’ydı. Karahan’a ait 34 HM 5664 plakalı araçla Anadolu Yakası’nda dolaşıyor ve sokakta yalnız yürüyen kadınları hedef seçiyorlardı.

Yöntemleri şöyleydi: Karahan, araçla kadına çarpıyor; Özyağci ya da Uca, camdan uzanarak, kadının çantasını veya cüzdanını alıyordu.

(Davaları) Cezaların toplamı 21 yıl 10 ay 15 gün. 16 yıl 10 ay 16 günü kesinleşti. Özyağci, 5 Ağustos 2015’ten 16 Mart 2016’ya kadar yalnızca yedi ay tutuklu kaldı!

ÇEP GİBİ FİRARİ OLMASINA RAĞMEN İSTANBUL'DA RAHATÇA DOLAŞTI

Özyağci, firari olmasına rağmen yakalanmadı, İstanbul’da suç işleyerek hayatını sürdürdü.

...Doğukan Cep ve Özyağcı, ortak işledikleri ve kayıtlara geçen ilk suçları, alacak tahsilatından ötürü 11 Ekim 2022’de Darıca’da bir restoranın silahlarla basılarak, dört kişinin yaralanması oldu. Ancak saldırıda, yanlış kişileri vurdular. İki buçuk ay sonra Sinan Ateş, Ankara’da öldürüldü. Suikasti azmettiren, Çep’ti. Tetikçi de Özyağci.

Acıdır ki…Tutuklanan iki özel harekatçı, cinayetten aranan ve uyuşturucu çetesi üyesi olan Çep’e, O’nun azmettirdiği kapkaççıya, Ateş’in öldürmeleri için eskortluk ettiler. İki polis, normalde kelepçelemeleri gereken iki firariye neden yardım eder? Çep’ten emir ve talimat almış olamazlar. Tanıdıklarını bile sanmıyorum.

O halde…

Çep’ten bu suikasti organize etmesini talep eden hangi güç ise iki özel harekatçıdan da kapkaççıya eskortluk yapmasını emreden odur. Muhtemelen bu güç, ya Özyağci’yi saklıyor ya da tetikçinin akıbetini ve yerini biliyor."

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