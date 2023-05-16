Sinan Oğan cephesinden Kılıçdaroğlu’na flaş çağrı

Yeniçağ'da yer alan habere göre Özbek, Kılıçdaroğlu'nun yerini, ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a devretmesini önerdi.



Özbek, "Kılıçdaroğlu'nun 2. turdaki sorumluluğu Oğan'a devretmesi ülkemiz adına en hayırlı olanı olacaktır" dedi.



Ayrıca Özbek, Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu konumda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını ancak milletin iradesinin daha güçlü bir aday istediğini belirtti.



Özbek, sosyal medya hesabından şunları yazdı: "Sn. Kemal Kılıçdaroğlu,bulunduğu konum itibari ile elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı ancak milletin iradesi daha güçlü bir aday istiyor. Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2. turdaki sorumluluğu Sn. Sinan Oğan'a devretmesi ülkemiz adına en hayırlı olanı olacaktır."