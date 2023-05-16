Samanyolu Haber /Dünya / Kuzey Koreli hackerlar, Japonya'nın 721 milyon dolarını çaldı /16 Mayıs 2023 07:12

Kuzey Koreli hackerlar, Japonya'nın 721 milyon dolarını çaldı

İngiltere merkezli blok zinciri analiz sağlayıcısı Elliptic tarafından Nikkei gazetesi için yapılan araştırmaya göre, Kuzey Kore'ye bağlı hacker grupları 2017'den bu yana Japonya'dan 721 milyon dolar kripto para varlığı çaldı. Bu rakam, dünya genelinde bu tür kayıpların toplamının yüzde 30'una denk.

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Japon Nikkei gazetesi, Kuzey Kore ile bağlantılı hacker gruplarının 2017'den beri Japonya'dan 721 milyon dolar değerinde kripto para varlığı çaldığını bildirdi.

Gazete haberini, İngiltere merkezli blok zinciri analiz sağlayıcısı Elliptic tarafından yapılan araştırmaya dayandırdı.

Zira Nikkei adına analizi gerçekleştiren Elliptic, kripto para biriminin işlem gördüğü blok zincirindeki para transferlerini izleyen ve tanımlayan teknolojiye sahip.

Habere göre söz konusu meblağ, küresel çapta yaşanan bu tür kayıpların (çevrimiçi hırsızlık olaylarının) toplamının yüzde 30'una eşit.

G-7 üyesi ülkelerin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, cumartesi günü gerçekleştirdikleri bir toplantının ardından yaptıkları ortak açıklamada, kripto varlıkların çalınması gibi devlet aktörlerinin yasa dışı faaliyetlerinden kaynaklanan (artan orandaki) tehditlere karşı alınacak önlemleri desteklediklerini dile getirmişti.

Gazete adına analizi gerçekleştiren Elliptic'e göre Kuzey Kore, 2017 ve 2022 yılları arasında işletmelerden toplam 2,3 milyar dolarlık kripto para çaldı.

Elliptic, Japonya'nın dışında Vietnam'ın 540 milyon dolar, ABD'nin 497 milyon dolar ve Hong Kong'un 281 milyon dolar kayıp yaşadığını kaydetti.  

Araştırmada, Kuzey Kore ile bağlantılı hacker grupların, kripto varlıklarını hedef almak için siber saldırı yöntemlerini kullandığı kaydedildi.

"Pyongyang, füze programını kripto para ile finanse ediyor"

Pyongyang'ın füze programı için kullandığı yabancı para birimini elde etmek için diğer ülkelerin kripto varlıklarını hedef aldığına inanıldığına yer verilen araştırmada, bu durumun Asya'nın güvenliğini tehdit ettiği değerlendirmesinde bulunuldu.

Yine BM Güvenlik Konseyi uzmanlarından oluşan bir panel tarafından 5 Nisan'da yayınlanan bir rapora göre, Kuzey Kore 2022 yılında 600 milyon ila 1 milyar dolar arasında kripto para çaldı.

Bu rakam bir önceki yılın toplamının iki katı.

Elliptic, bu rakamın kendi hesaplamalarına göre 2022 yılı için 640 milyon dolar olduğu bilgisini paylaştı.

Analize göre, Kuzey Kore iki ana siber saldırı türü kullanıyor. Bunlar; bilgisayar korsanlığı ve fidye yazılımı.

Elliptic'in analizi çoğunlukla bilgisayar korsanlığına yoğunlaşıyor. Yani doğrudan kripto para borsalarından varlık çalınması.

Analize göre, fidye yazılımı saldırısının başarılı olup olmayacağı belirsiz. Bu nedenle Kuzey Kore'nin faaliyetlerinin doğrudan borsa saldırılarına odaklandığı öngörülüyor.

Zira başarılı bir saldırı büyük miktarda kripto varlığı getirebilir.

Japonya Dış Ticaret Örgütü'ne göre, Japonya'dan çalınan 721 milyon dolar, Kuzey Kore'nin 2021'deki ihracat değerinden 8,8 kat daha fazla.

Bilgisayar korsanlarının, kripto para piyasalarının hızla genişlediği ve birçok operatörün esnek güvenliğe sahip olduğu için vakalar artarak yaygınlaşıyor.

Konuya aşina bir kaynağa göre, Japonya'daki en az üç kripto para borsasına 2018 ve 2021 yılları arasında Kuzey Koreli bilgisayar korsanları tarafından saldırı düzenlendi.
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