Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti /12 Nisan 2023 14:28

Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Oğan: Kılıçdaroğlu ile görüşmemizde gündem sadece seçim güvenliğiydi, endişelerimizi paylaştık

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ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için CHP Genel Merkezi’ne gitti.

Kısa süren görüşmenin ardından açıklama yapan Oğan, Kılıçdaroğlu ile görüşmede gündemin sadece seçim güvenliği olduğunu söyledi.

"Bugün seçim güvenliği ile ilgili endişelerimizi paylaşmak için kendisini ziyaret ettik. Kendisinin Millet İttifakı olarak yaptıkları çalışmalardan bahsettiler. Karşılıklı veri alışverişinde bulunmak için arkadaşları görevlendirdik. Bu seçimin selameti için bundan sonra da diyalog kapılarını açık tutacağımızı ifade ettik. Seçmen listesinde oldukça fazla sayıda Suriyeli, Iraklı, Afganistanlı, Pakistanlı, başka bölgelerden seçmenlerin olduğunu tespit ettik. Bu yönde endişelerimiz var.

"Diğer endişe kaynağımız, deprem dolayısıyla bölgeyi terk eden 2 milyonun üzerinde seçmenin sadece 450 bininin kayıt altına alınması. Yani oy kullanacak noktaya getirilmesi. Ama 1 milyon 626 bin seçmenin kayıt yaptırmamış olmasıdır."

ATA İttifakı ve onu oluşturan siyasi partilerle birlikte STK'larla sandık güvenliği için ortaklıklar yaptıklarını belirten Oğan, ülkenin en önemli seçiminde "hala gri noktaların olduğunu" belirtti.

Oğan seçim güvenliği konusunu görüşmek üzere diğer cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Recep Tayyip Erdoğan'dan da randevu talep edeceklerini söyledi.
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