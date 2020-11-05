Samanyolu Haber /Dünya / 'Sınır kontrollerini ve önlemleri sıkılaşabilir' /05 Kasım 2020 20:52

'Sınır kontrollerini ve önlemleri sıkılaşabilir'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesinde ve Avusturya'da yaşanan terör saldırıları sonrası Avrupa Birliği'ne Schengen sınırlarında güvenlik önlemlerinin yükseltilmesi ve girişlerin daha sıkı kontrol edilmesi çağrısında bulundu.

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Ülkesinin İspanya sınırına ziyarette bulunan Macron burada basına verdiği demeçte Fransa'nın kendi sınırlarındaki polis sayısını iki katına çıkaracağını, toplamda 4 bin 800 polisin görev yapmaya başlayacağını duyurdu.

Euronews Türkçe'den Sertaç Aktan'ın haberine göre, arttırılan güvenlik önlemlerinin ve kontrollerin artan terör tehdidi döneminde yasa dışı göçe yönelik olacağını ifade eden Macron, "Schengen'in derinlemesine yeniden düşünülerek oluşturulmasından yanayım. Bu şekilde sınır güvenliğimizi daha etkili hale getirebilmeliyiz" dedi.

Avrupa'nın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip Fransa'da son haftalarda çok sayıda terör saldırısı meydana geldi. Olaylar sonrası hükümet tüm ibadet yerlerine, okullara ve kurumlara güvenlik için binlerce asker konuşlandırdı.
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