Trump Nobel Barış Ödülü'ne tekrar aday gösterildi

İsveç'te göçmen karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi Uluslararası Sekreteri Mattias Karlsson, Expressen gazetesine yaptığı açıklamada, Trump'ı 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiklerini bildirdi.
Karlsson, 'Orta Doğu, Balkanlar ve Kore Yarımadası'nda Trump'ın ‘olağanüstü barışçıl çabaları’nın inkar edilemez olduğunu öne sürdü.
Karlsson, İsveç Demokratlar Partisi olarak 11 Avrupa ülkesinden 14 milletvekilinin desteğiyle Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiklerini belirtti.
Nobel Komitesi, geçen ay 2020 Nobel Barış Ödülü'nün, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programına (WFP) verildiğini açıklamıştı.