Samanyolu Haber /Gündem / Sinovac aşılarının 'B serisinin' kullanımını durduruldu /09 Temmuz 2021 19:23

Sinovac aşılarının 'B serisinin' kullanımını durduruldu

Sağlık Bakanlığı Sinovac’ın aşısının 29 Haziran’dan bu yana uygulanan serisinin kullanımını durdurdu. Türk Tabipler Birliği (TTB) Genel Sekteri Prof. Dr. Vedat Bulut aşıların kullanımının durdurulmasını doğruladı, gerekçesini öğrenemediklerini söyledi.

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Ülkemizde ve dünyada yaygın olarak Çin aşısı şeklinde bilinen Sinovac'ın 29 Haziran’dan bu yana uygulanan B18880035A serisi aşılarının kullanımı dün Sağlık Bakanlığı’nın talimatıyla durduruldu. Sağlık Bakanlığı aşının durdurulma gerekçesini açıklamadı.

GEREKÇESİNİ KİMSE BİLMİYOR

TTB Genel Sekreteri Bulut, gerekçesi tam bilmemekle birlikte muhtemelen bir sorun yaşandığını söyleyerek, “Bu seri aşılarla ilgili muhtemelen bir sorun yaşandı, kullanımını askıya aldılar. Bu aşıları tekrar kontrole aldılar. Kontrole alınma gerekçesini, sonrasında aşıların geri çekilip çekilmeyeceğini veya tekrar kullanımına devam edilip edilmeyeceğini bilmiyoruz” dedi.
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