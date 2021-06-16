Samanyolu Haber /Dünya / Sinovac aşısı olanlara bir ülke seyahat izni verdi /16 Haziran 2021 21:15

Sinovac aşısı olanlara bir ülke seyahat izni verdi

Yunanistan ile Türkiye arasında Covid-19 aşılarının karşılıklı tanınması kararı alınmıştı. Yunanistan'ın ardından bir AB ülkesi daha Sinovac aşısı yaptıranlara sınırlarını açtı.

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde hayata geçirilmesi planlanan aşı kimliğinde adece Avrupa İlaç Dairesi (EMA) tarafından onay almış aşıların belgeleneceği açıklanmıştı. Bunlar arasında Sinovac yok. AB son olarak iki doz Covid-19 aşısı yaptırmış olanlara sınırlarını açma kararı almıştı.

Avusturya’da bugün yürürlüğe giren yeni seyahat düzenlemesine göre, Türkiye’de de kullanılan Covid-19 karşı geliştirilen Çin Sinovac aşısından iki doz yaptıranlar, ülkeye girişte karantinadan muaf tutulacak.

Buna göre aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 3’üncü ülkelerden Avusturya’ya girişlerde iki doz Sinovac aşısı yaptırmış kişilerin karantinadan muaf tutulacağı belirtildi.

Avusturya’da daha önce açıklanan aşı listesinde Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Moderna ve Johnson and Johnson’un yanı sıra Çin Sinopharm aşıları yer alıyordu.

Yeni düzenlemeyle Sinovac’ın yanı sıra Hindistan’ın geliştirdiği Kovid-19 aşısı Covishield de listeye eklendi.Öte yandan Başbakan Sebastian Kurz'un geçen mart ayında 1 milyon doz alınması için Rusya ile yoğun görüşmeler gerçekleştirdiği Sputnik V aşısının henüz listeye alınmaması ise dikkati çekti.

Avusturya’da son 24 saatte 153 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 649 bin 2’ye, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 artışla 10 bin 671’e yükseldi.
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