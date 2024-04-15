Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 3-4 ay içinde İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en ağırı olacak

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Konuyla ilgili değerlendirmesinde , Orta Doğu'daki durum hakkında konuşan cumhurbaşkanı, dünyanın geneli için karamsar bir tablo çizerek, “Dünyanın 3-4 ay içinde İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en ağır durumla karşı karşıya kalmasını bekliyorum” ifadelerine yer verdi.







Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, uluslararası anlaşmaların ihlallerine vurgu yapan Vucic, “Bundan 25 sene önce uluslararası hukuk tanımayan bazı devletler, şimdilerde buna çok dikkat ediyor. Fakat biz küçük bir ülkeyiz ve uluslararası hukuka sarılmak zorundayız. Büyükler kavga edecek, kavgalar giderek şiddetlenecek ve her şey daha kötü bir hal alacak. Birkaç gün, belki birkaç hafta sakin geçecek. Fakat 3-4 ay içinde dünyanın, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en ağır durumla karşı karşıya kalmasını bekliyorum” diye konuştu.





Rafale Savaş Uçağı Satın Alma Talebi

Sırbistan’ın Fransa’dan Rafale savaş uçağı satın alma talebine de değinen Vucic, uçakların oldukça pahalı olduğunu ve az sayıda ülkenin bu uçaklardan satın alabildiğini ifade etti. Vucic, “Biraz kemer sıkmak ve harcamalarımıza dikkat etmek durumunda olacağız” ifadelerini kullandı.





Hırvatistan Savaş Uçağı Aldığında Böyle Yorumlar Yapılmadı

Sırbistan’ın Rafale alımıyla bölgenin istikrarını tehdit edeceği yorumlarına da cevap veren Vucic, Hırvatistan aynı uçakları satın aldığında basında böyle yorumlar görülmediğine dikkat çekti.