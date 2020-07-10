Samanyolu Haber /Dünya / Sırbistan karıştı: 43 polis yaralandı /10 Temmuz 2020 09:48

Sırbistan karıştı: 43 polis yaralandı

Sırbistan'da koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesinden sonra ülkede 24 saat içerisinde 13 kişi hayatını kaybedince, binlerce kişi parlamento binası önüne yürüyerek hükümeti protesto etti. Artan tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı Aleksandır Vuçiç ülke genelinde yeniden karantina ilan etmek zorunda kaldı.

Sırbistan karıştı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki protestoda binlerce kişi ulusal meclis binası önünde oturma eylemi yaparken, Nis ve Novi Sad'da da protesto yürüyüşleri düzenlendi

.Polis zaman zaman göstericilere müdahale etti . Protestolar,Pandemi  krizinin başlangıcından bu yana Avrupa'daki ilk büyük huzursuzluk olma özelliğini taşıyor . Bir çok uzman polisin göstericilere gösterdiği şiddette 1990'larda Sırbistan'ı yöneten Slobodan Miloseviç'in yönetiminden bu yana Sırbistan'da tanık olmadıklarını söylüyor .


Ülkede protestolar Cumhurbaşkanı Alexander Vucic’in salgının yeniden tırmanışa geçmesi üzerine haftasonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamasının ardından başladı ve hükümet karşıtı eylemlere dönüştü.

Olaylarda şu ana kadar 43 polis memuru ve 17 göstericinin yaralandığı, polisin 23 kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Vucic, son olarak haftasonu sokağa çıkma yasağı uygulamasından vazgeçilebileceğini açıkladı, ancak bu da gösterilerin sona ermesini sağlamadı. Vucic, protesto gösterilerinin sona ermesi çağrısında bulunurken ülkedeki hastanelerde boş yatak kalmadığını ve yeni hastaneler açacaklarını da söyledi.

Başkent Belgrad dışında Novi Sad şehrinde de hükümet karşıtı göstericilerin polisle çatıştıkları belirtiliyor.

7 milyon nüfusu bulunan Sırbistan’da bugüne dek salgına yakalanan 17 bin 76 vaka bulunuyor. Ülkede salgın yüzünden 341 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede son günlerde vaka sayılarında artışlar görülüyor. Bunun üzerine de hükümet yeni tedbirler alınabileceğini açıklamıştı.

Uzmanlar, ülkede hızlı normalleşmenin vaka sayılarında artışlara neden olduğunu belirtirken hükümet yetkilileri, halkın kurallara uymaması nedeniyle salgının hızlandığını savunuyor.
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