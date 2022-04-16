Sırbistan'da Rusya'ya destek gösterisi

"Sırbistan, Rusya ile askeri işbirliğinden ayrılıyor"





Rusya ve Sırp bayrakları ile Vladimir Putin'in fotoğraflarını taşıyan binlerce kişi, Belgrad'taki Moskova büyükelçiliğine yürüdü.Protestocular, 3 Nisan'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Aleksandar Vucic'e karşı "NATO'ya hayır" ve "Sırplar ve Ruslar kardeştir" sloganları attı.Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin simgesi haline gelen 'Z' harfini taşıyan tişörtler giyen çoğu aşırı milliyetçi örgütlerden oluşan kalabalık, Rus ve Sırp marşlarını çaldı.Yerel basında çıkan haberlere göre, maskeli protestocular Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in ofisinin önünde meşaleler ve sis bombaları yaktı; cumhurbaşkanlığı binasına Rus bayrağı astı.Yürüyüşte Sırbistan'ın geçen hafta Rusya'nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılmasını desteklemek için BM'de verdiği oy da protesto edildi.Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana Sırbistan'da benzer protestolar düzenlendi.Neredeyse tamamen Rus gazına ve petrolüne bağımlı olan; Avrupa'da Moskova'ya yaptırım uygulamayan tek ülke Sırbistan'dan Rusya'ya uçak seferleri düzenlenmeye devam ediyor.Sırpların bir kesimi Moskova'nın işgali başlatmak için "Batı tarafından kışkırtıldığına" inanıyor ve Moskova'yı destekliyor.Kosova'nın Sırbistan'dan ayrılmasının yolunu açan 1999'daki NATO operasyonundan sonra ülkede Batı karşıtı duyguların arttığı biliniyor. Moskova, Belgrad'ın Kosova üzerinde hak iddia etmesini destekliyor.Vucic, son olarak geçtiğimiz hafta Batı'dan yeni ve kullanılmış savaş uçağı almak istediğini duyurdu. Uzmanlar bu adımı Belgrad'ın Rusya ile askeri işbirliğinden ayrılma sinyali olarak görüyor.