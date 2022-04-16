Samanyolu Haber /Gündem / Balkondan hırsızın kafasına tabak yağdırdılar /16 Nisan 2022 13:42

Balkondan hırsızın kafasına tabak yağdırdılar

Bursa'da sahur vakti hırsızlar bir sokaktaki park halinde olan 50 bin lira değerindeki motosikleti çalmak istedi. Üst kattaki evinden durumu fark eden kadın, motosikleti götürmeye çalışan hırsızın kafasına tabak yağdırdı.

Balkondan hırsızın kafasına tabak yağdırdılar

Bursa’da evinin kapısında bağlı olan motosikleti çalmaya çalışan iki hırsızı gören motosiklet sahibi Ahmet Çağdaş, alt ve üst katında oturan ablasına ve akrabalarına seslendi. Gürültüyü duyan abla Gülay Çağdaş, balkonda oturan kardeşinin yanına gitti. Motosikletin bağlı olduğu iki kilitten birini kıran, diğerini kesemeden fark edilen iki hırsız motosikleti götürmeye yeltendikleri anda kız kardeşi, eline geçirdiği tabak ve tencereyi hırsızlara fırlattı.

Tabaklardan birinin hırsızın kafasına isabet etmesiyle hırsızlar motosikleti olduğu yere bırakıp kaçtı. Aşağıya inen Ahmet Çağdaş ise hemen polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler güvenlik kameralarını inceleyip çalışma başlattı. Hırsızların motosikleti götürme çabaları ve kafasına tabak isabet ettiği o anlar işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

MAHALLE AYAĞA KALKTI

Hırsızları fark edip tabak fırlatarak engelleyen Gülay Çağdaş, "Gece dükkanımı kapattım eve gittim. Kardeşim "Motoru çalıyorlar" diye bağırdı. Aşağıya indik ve çalamadan kaçtıklarını gördük. Kız kardeşim yukarıdan tabak attı. Attığı tabaklardan birinin isabet ettiğini söyledi. Kız kardeşim ‘bizim motora ne yapıyorsunuz? diye seslenince 'sana ne motor bizim' demişler. "Diğer kardeşimi uyandırayım" derken, mahalleli ayağa kalktı. İki zincirle bağlı olduğu için birini koparmışlar ama diğerini kopartamadan kaçmışlar. Polis çağırdık, kameralara baktık. Şimdi ise güvenli bir alan yapamadığım için motoru dükkanın içine alıyoruz" dedi.
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Balkondan hırsızın kafasına tabak yağdırdılar

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