Samanyolu Haber /Gündem / Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden Rusya açıklaması /22 Haziran 2021 00:07

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden Rusya açıklaması

Rusya Federasyonu Hükümeti'nin Türkiye'ye uyguladığı uçuş yasağını kaldırıldığı yönünde bir açıklama geldi. Açıklamanın Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) yetkililerince yapıldığı belirtildi.

SHABER3.COM

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Rusya Federasyonu Hükümeti'nin Türkiye'ye uyguladığı uçuş yasağını kaldırdığını açıkladı.

SHGM, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ülkelere Giriş Tablosunun bugün güncellendiğini duyurdu.

Paylaşımda Genel Müdürlük tarafından hazırlanan tabloda Rusya'dan Türkiye'ye gelişte uygulanan kurallara ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Rusya Federasyonu Hükümeti Türkiye'ye uyguladığı uçuş yasağını kaldırmıştır. Ülkemize girişlerde girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli görülecektir."
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