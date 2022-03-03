Tahliyeler için insani koridorlar konusunda uzlaşı sağlandı

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya yönelik olarak sürdürdüğü askeri saldırı devam ederken, iki ülke heyetleri bir kez daha bir araya geldi.





Ukrayna-Belrus sınırında yapılan müzakerlerin ikinci turunda sivillerin tahliyesi için insani koridorlar konusunda uzlaşı sağlandığı belirtildi.

