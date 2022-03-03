Samanyolu Haber /Dünya / Tahliyeler için insani koridorlar konusunda uzlaşı sağlandı /03 Mart 2022 21:00

Tahliyeler için insani koridorlar konusunda uzlaşı sağlandı

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya yönelik olarak başlattığı askeri saldırılar devam ederken, iki ülke heyetlerinin Ukrayna-Belarus sınırında yaptığı görüşmenin ikinci turu da sona erdi.

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Rusya yönetiminin Ukrayna'ya yönelik olarak sürdürdüğü askeri saldırı devam ederken, iki ülke heyetleri bir kez daha bir araya geldi.

Ukrayna-Belrus sınırında yapılan müzakerlerin ikinci turunda sivillerin tahliyesi için insani koridorlar konusunda uzlaşı sağlandığı belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Rusya ile Ukrayna arasında Belarus sınırında yapılan ikinci tur müzakereler son buldu. Taraflar üçüncü defa bir araya gelmek konusunda anlaşırken, Ukrayna tarafı sivillerin tahliye edilmesi için insani koridorlar oluşturulması konusunda mutabakata varıldığı duyurdu.
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