Samanyolu Haber /Spor / Taraftarlara uygulanan HES kodu sorgulamasına son verildi /03 Mart 2022 21:07

Taraftarlara uygulanan HES kodu sorgulamasına son verildi

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla futbol maçlarını izlemek için stafyuma gelenlere uygulanan HES kodu sorgulamasının artık yapılmayacağı açıklandı.

SHABER3.COM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, müsabakalara HES Kodu sorgulaması yapılmadan seyirci alınacağını duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 12 yaş sınırının da kaldırıldığı belirtilerek, sporcular ile kulüp çalışanlarının Kovid-19 sağlık tedbirleri ve uygulamaları sorumluluğu kulüp yetkilileri ile sağlık ekiplerine devredildiği ve maçlarda sağlık tedbirleri kontrolörleri görevlendirilmeyeceği aktarıldı.

Açıklamada kulüp doktorlarının müsabaka öncesi yapılan organizasyon toplantısına katılma zorunluluğunun da kaldırıldığına yer verildi.
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