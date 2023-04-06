Siyaset bu iddiayı konuşuyor: Erdoğan bütün bakanlara rest çekti

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için gün sayarken kulisler de hareketlendi.







AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün İstanbul, Ankara ve İzmir listelerine son şeklini verdiği, listelerde son ana kadar bir değişiklik olmazsa 3 dönem kuralını istisnasız uyguladığı belirtildi. Partide daha önce alınan kararla 24., 26. ve 27. dönemi kapsayan 3 döneme takılan bazı milletvekilleri, 25’inci dönemde aday olmamalarını gerekçe göstererek 3 dönem kuralına takılmadıklarını söyledi. Ancak Erdoğan’ın bunu reddettiği iddia edildi.





ERDOĞAN RESTİ ÇEKTİ

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un haberine göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Ankara’dan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Kayseri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul ya da Karadeniz illerinden, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Şanlıurfa’dan, Çevre Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun İstanbul’dan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Hatay’dan, Mevlüt Çavuşoğlu’nun Antalya’dan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in İzmir’den, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un Aydın’dan birinci sıradan aday yapılabileceği konuşuluyor. Ayrıca, bazı bakanların Erdoğan’dan milletvekili adayı olmamak için izin istediği, ancak Erdoğan’ın “Hepiniz aday olacaksınız” dediği öğrenildi.





O İSİMLERİN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ

AKP'de mevcut milletvekillerinin durumu da belli oldu. Erdoğan, ‘Hakkımı helal etmiyorum’ diyerek, Meclis’te, Genel Kurul çalışmalarına katılmayan milletvekillerinin ismini istemişti. Erdoğan’ın bu isimlerin üstünü çizdiği, Genel Kurul çalışmalarına aralıksız katılan milletvekillerinin ise listede yeniden yer aldığı öğrenildi.