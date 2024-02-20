Siyaseti hareketlendiren iddia: 'DEM Parti İstanbul'dan aday çıkaramadı'

DEM Parti'nin geç başvuruda bulunduğu için İstanbul'da aday çıkaramayacağı iddia edilmişti. DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Başvurular eksiksiz olarak zamanında yapıldı" denildi.







Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) siyasi partilerin yerel seçim aday listelerini sunmaları için verdiği süre bugün itibarıyla sona erdi.







DEM Parti'nin geç başvuruda bulunduğu için İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından sunulan aday listelerinin kabul edilmediği iddiası kısa sürede gündem oldu.





Parti kaynakları, iddialara ilişkin yalanlama yaparak, "Başvurular zamanında ve eksiksiz olarak yapıldı" dedi.







TEMELLİ İDDİALARI YALANLADI

Konuya ilişkin Halk TV'ye açıklamalarda bulunan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, geç başvuru iddialarının doğru olmadığını belirterek, İstanbul'da Meral Danış Beştaş için adaylık başvurularının zamanında ve eksiksiz olarak yapıldığını belirtti.

