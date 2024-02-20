Samanyolu Haber /Gündem / Siyaseti hareketlendiren iddia: 'DEM Parti İstanbul'dan aday çıkaramadı' /20 Şubat 2024 18:31

Siyaseti hareketlendiren iddia: 'DEM Parti İstanbul'dan aday çıkaramadı'

Siyaset dünyasını bir anda hareketlendiren bir iddia gündeme taşındı. DEM Parti'nin YSK'ya zamanında başvuru yapamadığı ve İstanbul'da aday gösteremediği ileri sürüldü.

SHABER3.COM

DEM Parti'nin geç başvuruda bulunduğu için İstanbul'da aday çıkaramayacağı iddia edilmişti. DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Başvurular eksiksiz olarak zamanında yapıldı" denildi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) siyasi partilerin yerel seçim aday listelerini sunmaları için verdiği süre bugün itibarıyla sona erdi.

DEM Parti'nin geç başvuruda bulunduğu için İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından sunulan aday listelerinin kabul edilmediği iddiası kısa sürede gündem oldu.

Parti kaynakları, iddialara ilişkin yalanlama yaparak, "Başvurular zamanında ve eksiksiz olarak yapıldı" dedi.

TEMELLİ İDDİALARI YALANLADI
Konuya ilişkin Halk TV'ye açıklamalarda bulunan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, geç başvuru iddialarının doğru olmadığını belirterek, İstanbul'da Meral Danış Beştaş için adaylık başvurularının zamanında ve eksiksiz olarak yapıldığını belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Siyaseti hareketlendiren iddia: 'DEM Parti İstanbul'dan... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:38:15