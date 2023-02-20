Samanyolu Haber /Gündem / Skandal: Düzce depreminde hüküm giyen müteahhit Erdoğan’ın danışmanı olmuş /20 Şubat 2023 15:33

Skandal: Düzce depreminde hüküm giyen müteahhit Erdoğan’ın danışmanı olmuş

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, TELE1’de bir skandalı gündeme getirdi. Gök, “Düzce depreminde birçok vatandaşın ölümünden yargılanan müteahhit Hamza Cebeci Cumhurbaşkanı danışmanı oldu” dedi.

SHABER3.COM

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Zeynel Lüle’nin sunduğu Habere Doğru programında önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Gök, Düzce depremi sonrası cezaevine giren müteahhit Hamza Cebeci’nin yükselişini yazdı.

Gök skandalı şu ifadelerle anlattı: “Hamza Cebeci. Düzceliler yakından bilirler. Düzce depreminde üzüntü yaşatan müteahhit. Önce AKP’den meclis üyesi seçiliyor. Ardından büyükşehir imar komisyonu üyesi oluyor. Sonra bu arkadaş durmuyor. 2015’te Darülacazade’ye getiriliyor. Burada da bitmiyor. 2020 yılında çıkan kararname ile Cumhurbaşkanı danışmanı oluyor. Biz bu kafayla İstanbul depremine hazırlanacaktık.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Skandal: Düzce depreminde hüküm giyen müteahhit Erdoğan’ın... Sonraki Haber >>

Erdoğan’ın YİMPAŞ mağdurlarına attığı fırça

Erdoğan’ın YİMPAŞ mağdurlarına attığı fırça

Hasar gören Minareyi kontrollü yıkmayı bir beceremediler

Hasar gören Minareyi kontrollü yıkmayı bir beceremediler

ABD Başkanı Biden hava saldırısına aldırış etmedi

ABD Başkanı Biden hava saldırısına aldırış etmedi

'Depremde hayatını kaybedenler, insan onuruna uygun şekilde defnedilmeli'

'Depremde hayatını kaybedenler, insan onuruna uygun şekilde defnedilmeli'

A Haber'den çadır şov: Duyanlar deniz kenarında lüks villa zanneder

A Haber'den çadır şov: Duyanlar deniz kenarında lüks villa zanneder

Depremde 'Tespit edilebilen' can kaybı 40 bini aştı

Depremde 'Tespit edilebilen' can kaybı 40 bini aştı

Almanya Başbakanı Scholz'dan deprem mesajı: Gerçek dost kötü günde belli olur

Almanya Başbakanı Scholz'dan deprem mesajı: Gerçek dost kötü günde belli olur

Hulki Cevizoğlu'nun Ecevit 'yalanı' yatsıyı bile göremedi

Hulki Cevizoğlu'nun Ecevit 'yalanı' yatsıyı bile göremedi

İranlı kadın yüzlerce kişinin önünde başörtüsünü böyle attı

İranlı kadın yüzlerce kişinin önünde başörtüsünü böyle attı

İmam, Cuma hutbesinde Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef aldı

İmam, Cuma hutbesinde Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef aldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:11:52