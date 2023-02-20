Skandal: Düzce depreminde hüküm giyen müteahhit Erdoğan’ın danışmanı olmuş

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Zeynel Lüle’nin sunduğu Habere Doğru programında önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Gök, Düzce depremi sonrası cezaevine giren müteahhit Hamza Cebeci’nin yükselişini yazdı.







Gök skandalı şu ifadelerle anlattı: “Hamza Cebeci. Düzceliler yakından bilirler. Düzce depreminde üzüntü yaşatan müteahhit. Önce AKP’den meclis üyesi seçiliyor. Ardından büyükşehir imar komisyonu üyesi oluyor. Sonra bu arkadaş durmuyor. 2015’te Darülacazade’ye getiriliyor. Burada da bitmiyor. 2020 yılında çıkan kararname ile Cumhurbaşkanı danışmanı oluyor. Biz bu kafayla İstanbul depremine hazırlanacaktık.”