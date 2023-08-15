Skandal: Sınır dışı edilecek yabancı suçlular serbest bırakıldı!

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, elindeki Tekirdağ F ve T tipi cezaevinde kalan 803 yabancı uyruklu hükümlü ve tutukluya ait listesinin bir kısmının Koronavirüs izni kapsamında salıverildiğini yazdı. Saymaz, “İddiaya göre… 31 Temmuz itibariyle cezaevinde bulunanlar polise verilmeden salıverildi. Her an bir suça karışabilirler. Bu yabancılardan yalnızca Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne başvuran olursa yakalanabiliyor. Diğerlerini ara ki bulasın!” diye yazdı.



Saymaz, “Tekirdağ Cezaevi'ndeki 803 yabancının tamamına yakını sokaklara karıştı. Diğer cezaevlerindeki yabancıların ne kadarı serbest bırakıldı, ne kadarı polise teslim edildi; bilinmiyor. Ancak onların da salıverdiği ileri sürülüyor” diyerek Adalet Bakanlığı’na şu soruları sordu:



“803 yabancıdan kaçı gözetim merkezine alındı ya da sınır dışı edildi?



Türkiye çapında kaç yabancı suçlu, polise teslim edilmeksizin bırakıldı?



Bu suçları kendi ülkelerinde işleseler belki idam edilecek olan kaçaklar Türkiye'de hem affedildiler hem de sınır dışı edilmeleri gerekirken sokağa salıverildiler. Yarın terör eylemine kalkışmak dahil tekrar bir suç işlediklerinde bunun hesabını kim verecek?”