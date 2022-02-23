'Skandalın daniskası' diye duyurdu: Havayolu şirketlerine 'Zafer Havalimanı' talimatı

İYİ Parti İBB Grup Sekreteri Ali Kıdık, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) havayolu şirketlerine resmi yazı göndererek uçuşlarını Kütahya'da bulunan Zafer Bölgesel Havalimanı’ndan geçecek şekilde revize etmelerini istediğini gösteren bir belgeyi sosyal medya hesabından paylaştı.





Belgeyi "skandalın daniskası" notuyla paylaşan Kıdık, "Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü havayolu şirketlerine resmi yazı göndererek, eleştirilerin odağındaki Zafer Havalimanı’ndan uçmaları talimatını verdi. Resmi yazı ile verilen talimat, sözlü olarak da telefonla teyit edildi" dedi.





SHGM Genel Müdürü Kemal Yüksek'in adının bulunduğu belgede şu ifadeler kullanıldı:





"Malumları olduğu üzere Genel Müdürlüğümüz sivil havacılık faaliyetlerinin kamu yararına, ekonomik ve sosyal gelişmelere uygun olarak düzenlenmesi ve gelişmesini sağlamak amacıyla politikalar uygulamak ve takip etmekle yükümlüdür.





Bölgesel havalimanlarını güçlendirme politikası çerçevesinde bu niteliğe haiz meydanlardaki teknik imkanlar ve yolculara sunulan hizmetin niteliği dikkate alındığında bu havalimanlarına daha fazla uçuşun planlanması beklenmektedir.





Yukarıda sayılan hususlar itibariyle havayolu işletmelerinin uçul programlarını Zafer Havalimanını kullanması yönünde revize etmesi ve uçuş sayılarını artırması gerektiği değerlendirilmektedir".







