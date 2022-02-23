Samanyolu Haber /Gündem / Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Halil Falyalı cinayeti nedeniyle görevden alındı /23 Şubat 2022 14:53

Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Halil Falyalı cinayeti nedeniyle görevden alındı

Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, avukat oğlunun Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayetinin şüphelilerinden birinin avukatlığını yapması nedeniyle görevden alındı.

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İstanbul Şişli Kaymakamı olarak görev yapan Ali Fuat Türkel’in avukat olan oğlu Atalay Burak Türkel’in Kıbrıs’ta öldürülen Halil Falyalı cinayeti şüphelilerinden birinin avukatlığını yapması nedeniyle görevden alındığı ortaya çıktı.

Halktv’den Seyhan Avşar’ın haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla görevden alınan Kaymakam Türkel, Bitlis Valiliği’ne Hukuk Müşaviri olarak atandı. Bu görevlendirmeyi kabul etmeyen Türkel, emekliliğe ayrılma kararı aldı ve İstanbul Valiliğine emeklilik dilekçesi verdi. Oğlu, avukat Atalay Burak Türkler, görevden almayla ilgili yorum yapmadı, “Konuya ilişkin konuşmam doğru olmaz” dedi.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Kaymakam Ali Fuat Türkel’in avukat olduğunun aldığı bir dosya nedeniyle görevden alınmasının kabul edilemez olduğunu söyleyerek, “Yargıdaki en önemli konulardan birinin avukatın müvekkili ile özdeşleştirilmemesidir. Bu durum savunma açısından çok kısır bir bakış açısı oluşturur” dedi.

“UTANÇ DUYDUM”
Avukatın müvekkili ile özdeşleştirilmesinin savunma hakkını tanımamak, ona saygı göstermemek anlamına geldiğine de dikkat çeken Durakoğlu şunları söyledi:

“Bir hukuk devletinde savunma hakkı olmazsa yargılamadan bahsedilmesi mümkün değildir. Savunma yargının kurucu unsurudur. Onun temsilcisi de avukatlardır. Böyle bir çerçeve içerisinde baktığınızda yaşanan olaydan bir avukat ve İstanbul Barosu Başkanı olarak utanç duydum. Bir kaymakamın oğlu ile ilgili olarak böyle bir karar alınması kökten yanlıştır. Bu haberin doğru olmadığına inanmak istiyorum.”
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