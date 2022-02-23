Gergerlioğlu: Belgeleri açıklıyorum, soykırım işte böyle yapıldı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, eşinin KHK ile ihraç olması nedeniyle görevinden uzaklaştırılan devlet memuruyla ilgili belgeyi paylaştı. Gergerlioğlu, “İşte soykırım böyle yapıldı! KHK ihraç nedeni: Eşinin ihraç olması!” ifadelerini kullandı.





Gergerlioğlu’nun paylaştığı belgelerde Azize Aydın ve Nihal Semerci’nin görevinden uzaklaştırılma nedeninin, “672 sayılı KHK ile eşinin Devlet Memurluğundan çıkarılması” olduğu belirtiliyor.



