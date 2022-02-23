Samanyolu Haber /Gündem / Gergerlioğlu: Belgeleri açıklıyorum, soykırım işte böyle yapıldı /23 Şubat 2022 14:59

Gergerlioğlu: Belgeleri açıklıyorum, soykırım işte böyle yapıldı

KHK’lı Azize Aydın ve Nihal Semerci’nin, eşleri ihraç edildiği için kendilerinin de damgalandığı ortaya çıktı. Belgeleri sosyal medya hesabından paylaşan milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Belgeleri açıklıyorum! Dünya görsün! İşte soykırım böyle yapıldı!” dedi.

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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, eşinin KHK ile ihraç olması nedeniyle görevinden uzaklaştırılan devlet memuruyla ilgili belgeyi paylaştı. Gergerlioğlu, “İşte soykırım böyle yapıldı! KHK ihraç nedeni: Eşinin ihraç olması!” ifadelerini kullandı.

Gergerlioğlu’nun paylaştığı belgelerde Azize Aydın ve Nihal Semerci’nin görevinden uzaklaştırılma nedeninin, “672 sayılı KHK ile eşinin Devlet Memurluğundan çıkarılması” olduğu belirtiliyor.

Gergerlioğlu belgeleri Twitter hesabından şu notla paylaştı:

“Hangi anayasada eşten dolayı cezalandırma var?”

“Belgeleri açıklıyorum! Dünya görsün! İşte soykırım böyle yapıldı! KHK ihraç nedeni: Eşinin ihraç olması! Gizli belgelerde OHAL hukuksuzluğu. Bütün bunların on binlercesi Türkiye’de yapıldı! Hangi anayasada eşten dolayı cezalandırma var?”
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