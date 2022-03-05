Sky News ekibi Rus saldırısının hedefi oldu!

İngiltere merkezli medya kuruluşu Sky News'in Ukrayna'ya gönderdiği ekip silahlı saldırıya uğradı.



Kiev yakınlarında savaşı gözlemleyen üç kişilik gazeteci ekibine Rus sabotaj grubu tarafından ateş açıldı. Tamamı kamera kaydına alınan saldırının görüntülerinde gazetecilerin, bağırarak görevlerini söylemelerine karşın saldırının hedefi olmaktan kurtulamadıkları görülüyor.



Saldırıda kameraman Richie Mockler'ın giydiği çelik yemeğe 2 kurşun isabet ettiği bildirildi.



Sky News muhabiri Stuart Ramsay, saldırıdan zarar görmeden kurtulmalarının bir mucize olduğunu söyledi.