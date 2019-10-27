Soçi mutabakatına uyma kararı alan DSG Türkiye sınırından çekilmeye başladı

Türkiye'nin 'terör örgütü' olarak kabul ettiği Demokratik Suriye Güçleri, Ankara ile Moskova arasında imzalanan Soçi mutabakatına uyma kararı aldı.





DSG yaptığı yazılı açıklama ile Soçi anlaşmasına uyacağını ve sınırdan güçlerini çekeceğini açıkladı.