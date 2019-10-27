Samanyolu Haber /Gündem / Soçi mutabakatına uyma kararı alan DSG Türkiye sınırından çekilmeye başladı /27 Ekim 2019 16:36

Soçi mutabakatına uyma kararı alan DSG Türkiye sınırından çekilmeye başladı

Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Rusya ile Türkiye arasında imzalanan Soçi mutabakatına uyma kararı alarak sınırdan çekilmeye başladı.

SHABER3.COM

Türkiye'nin 'terör örgütü' olarak kabul ettiği Demokratik Suriye Güçleri, Ankara ile Moskova arasında imzalanan Soçi mutabakatına uyma kararı aldı.

DSG yaptığı yazılı açıklama ile Soçi anlaşmasına uyacağını ve sınırdan güçlerini çekeceğini açıkladı.

Mutabakat kapsamında DSG bugün öğlen saatlerinde Suriye-Türkiye sınırı üzerine bulunan Dırbesiye Amude kasabasındaki güçlerini 30 kilometre geri çekerken, çekilme işlemi bölgede bulunan Rus askeri polisi tarafından izlendi.
Türkiye de çekilme işlemini sınırdan İHA'larla takip ediyor.

Sınırdan çekilen DSG'lilerin Rakka tarafına doğru ilerledikleri, bölgeye Suriye Ordusu'nun konuşlandığı görüldü.

Soçi anlaşmasına göre Menbiç'ten Irak sınırına kadar olan tüm bölgelerde DSG sınırdan 30 kilometre geri çekilecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Soçi mutabakatına uyma kararı alan DSG Türkiye sınırından... Sonraki Haber >>

Cam silicilerin zor anları

Cam silicilerin zor anları

Her yerde selfie çekilmez!

Her yerde selfie çekilmez!

Başörtüsü açılan kadın futbolcuya rakipleri yardım etti

Başörtüsü açılan kadın futbolcuya rakipleri yardım etti

Şaşırdım kaldım işte

Şaşırdım kaldım işte

Çocuğun merakı faciaya neden oluyordu

Çocuğun merakı faciaya neden oluyordu

Çiftçilerin deneyi kötü bitti!

Çiftçilerin deneyi kötü bitti!

Bisikletli polisin zor anları!

Bisikletli polisin zor anları!

Trafikteki hareketi az kalsın pahalıya mal oluyordu!

Trafikteki hareketi az kalsın pahalıya mal oluyordu!

Herkes uçmayı başaramaz !

Herkes uçmayı başaramaz !

Dünya çocuklarından IFLC sahnesinde barış mesajı

Dünya çocuklarından IFLC sahnesinde barış mesajı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:09:22