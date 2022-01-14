Samanyolu Haber /Politika / Solda yeni ittifak şekillenmeye mi başlıyor? /14 Ocak 2022 21:07

Solda yeni ittifak şekillenmeye mi başlıyor?

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Komünist Partililerce (TKP) yapılan olağanüstü konferasnının ardından bu kez de Emek Partisi (EMEP) cephesinden yeni bir açıklama geldiği belirtildi. Söz konusu açıklamada mücadele programı ve ittifak politikalarına ilişkin 16 Ocak Pazar günü bir bildirge yayınlanacağı ifade edildi. Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Sol Parti'nin de olası bir sol ittifak sürecinde adı geçmeye devam ediyor.

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Evrensel'de yer alan habere göre Emek Partisi önümüzdeki döneme dair yol haritası, mücadele programı ve ittifak politikalarına ilişkin 16 Ocak Pazar günü bir bildirge açıklayacak.

Emek Partisi (EMEP) hem ülkenin içinden geçtiği koşullara ilişkin mücadele programını ortaya koymak hem de ittifak politikalarına ilişkin yol haritasını açıklamak üzere bir bildirge açıklıyor.

Bildirge aydın, yazar, sanatçılar, akademisyenler ve gazetecilerin katılımıyla 16 Ocak Pazar günü İstanbul’da, Barış Manço Kültür Merkezi’nde saat 11.00’de kamuoyuna duyurulacak. EMEP’in bildirgesini Genel Başkan Ercüment Akdeniz açıklayacak.

Bildirgede önümüzdeki dönemde emekçiler için çıkış yollarına dair çeşitli öneriler sıralanması ve çeşitli maddeler etrafında da birleşik mücadele çağrıları yapılması bekleniyor. Ayrıca bildirgenin önemli maddelerinden birinin de Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nın karşısında halkın gerçek seçeneğini oluşturması tartışmaları olması bekleniyor. EMEP bildirgeyle, seçim tartışmaları ve üçüncü ittifaka ilişkin görüşlerini ve çağrılarını da kamuoyuna duyurmuş olacak.
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