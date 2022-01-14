Solda yeni ittifak şekillenmeye mi başlıyor?

Emek Partisi önümüzdeki döneme dair yol haritası, mücadele programı ve ittifak politikalarına ilişkin 16 Ocak Pazar günü bir bildirge açıklayacak.Emek Partisi (EMEP) hem ülkenin içinden geçtiği koşullara ilişkin mücadele programını ortaya koymak hem de ittifak politikalarına ilişkin yol haritasını açıklamak üzere bir bildirge açıklıyor.Bildirge aydın, yazar, sanatçılar, akademisyenler ve gazetecilerin katılımıyla 16 Ocak Pazar günü İstanbul’da, Barış Manço Kültür Merkezi’nde saat 11.00’de kamuoyuna duyurulacak. EMEP’in bildirgesini Genel Başkan Ercüment Akdeniz açıklayacak.Bildirgede önümüzdeki dönemde emekçiler için çıkış yollarına dair çeşitli öneriler sıralanması ve çeşitli maddeler etrafında da birleşik mücadele çağrıları yapılması bekleniyor. Ayrıca bildirgenin önemli maddelerinden birinin de Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nın karşısında halkın gerçek seçeneğini oluşturması tartışmaları olması bekleniyor. EMEP bildirgeyle, seçim tartışmaları ve üçüncü ittifaka ilişkin görüşlerini ve çağrılarını da kamuoyuna duyurmuş olacak.