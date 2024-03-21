Ramazan’a ayrı bir güzellik katan diyalog iftarlarının bir yenisi daha bu sefer Solingen’de gerçekleştirildi. Solingen’de eğitim, kültür ve dialog alanlarında faaliyet gösteren Spektrum Bildungszentrum e.V. derneğinin bu yılki iftarı davetine 100’ü aşkın misafir katıldı.







Solingen ili ve çevresi uyum komisyonu yetkilileri ve daha birçok seçkin misafir de iftar organizasyonuna katılanlar arasındaydı.





'SAVAŞLARA İNAT BARIŞ' VURGUSU

İftar programının öne çıkan isimlerinden birisi NRW Eyalet Meclisi SPD Milletvekili Josef Neumann’dı. Dünyanın sıkıntılı bir dönem geçirdiğinin altını çizen Neumann, böyle bir dönemde savaşların içinde Ortadoğu’da ve Avrupa’da inatla barışı haykırmak gerektiğini vurguladı. Kısa zaman önce gerçekleştirdiği Filistin seyahatine de değinen SPD’li milletvekili “Şu anda biz burada iftarımızı açarken, Gazze’deki insanları anımsamadan geçemeyiz. Orada insanlar sefalet içinde hayat mücadelesi vererek yaşıyorlar. Bizlerin halimize çok şükür etmesi gerekiyor” diye konuştu.





'BİRLİKTE YAŞAMA SANATI'

Katılımcılar arasındaki emekli ilkokul müdürü Birgit Weise’nin ‘birlikte yaşama sanatı’ üzerine yaptığı konuşma da büyük beğeni topladı. Tanımadığınız bir kişiye gülümsenin bir çok şeyi değiştireceğini ve insanların karşılıklı bir adım atmasının önyargıları yıkacağını belirten Weise, sınıf ayrımının olmadığını herkesin eşit ve adil bir şekilde barış içinde yaşamasının ne kadar değerli olduğunu anlattı.













VEZ’den Enes Güneş’in Ramazan hakkındaki sunumu da davetliler tarafından dikkatle takip edildi. İftar programında hazır bulunan misafir anı defterine birbirinden anlamlı mesajlar yazan misafirlere hem diş kirası hem de dernek faaliyetleri anlatıldı.





Gecenin sonuna kadar misafirler masalarda sohbet ederken hazırlanan ramazan köşesinde hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenler salonda renkli görüntüler oluşturdu. İyi dileklerini ve samimiyetlerini ifade eden misafirler, unutulmaz bir akşam yaşadıklarını belirterek teşekkürlerini sundular.



