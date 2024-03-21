Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan emekliye zam veremedi, 'promosyon'da kaldı /21 Mart 2024 17:57

Erdoğan emekliye zam veremedi, 'promosyon'da kaldı

Emekliler maaşlarında yaşanacak bir artışı beklerken Erdoğan emekli maaş promosyonlarına işaret ederek, "Kamu bankalarımız bu yıl promosyonları alınan maaşı 8 bin ile 12 bin lira arasında belirledi. Emeklilerimiz maaşlarını aldıkları yerlerden bu ödemeleri alabilecekler" ifadelerini kullandı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli zam beklerken banka promosyonunu açıkladı.

Erdoğan, partisinin Kayseri mitinginde yaptığı açıklamada, emekli banka promosyonlarıyla ilgili, "Kamu bankalarımız bu yıl promosyonları alınan maaşı 8 bin ile 12 bin lira arasında belirledi. Emeklilerimiz maaşlarını aldıkları yerlerden bu ödemeleri alabilecekler" açıklamasını yaptı.

Banka promosyonlarıyla ilgili Erdoğan'ın açıklaması şöyle:
İlk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödemesine başlamıştık. Kamu bankalarımız bu yıl promosyonları alınan maaşı 8 bin ile 12 bin lira arasında belirledi. Emeklilerimiz maaşlarını aldıkları yerlerden bu ödemeleri alabilecekler. Her imkanı değerlendirerek, emeklilerimizin refahını yükseltme gayreti içerisinde olduğumuzu bilmenizi istiyorum.

MAAŞLARI 10 BİN TL
2024 yılında emekli maaşlarına yapılan zamla birlikte miktar 10 bin TL'ye çıktı.

Asgari ücretin oldukça altında maaş alan emekliler, maaşlarında iyileştirme bekliyor.
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