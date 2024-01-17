Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluna verilen ceza, Somali’ye uçak bileti bile etmedi!

Mahmud, yarın (17 Ocak) İstanbul-Somali arası gidiş geliş bileti alırsa yediği cezadan daha fazla ödeyecek. Türk Hava Yollar’ından bakıldığında Mahmud, İstanbul’dan Somali’nin Mogadişu kentine 17 Ocak’ta gidip, 19 Ocak’ta dönerse toplamda 35 bin 975 lira ödeyecek. Bu rakam, uçuş sınıfına göre aynı tarihler arasında 136 bin 288 liraya kadar çıkıyor. Mahmud’a verilen ceza en ucuz biletin fiyatından 8 bin 675 lira daha düşük. En yüksek biletin fiyatıysa verilen cezanın yaklaşık 5 katı.























İstanbul'un Fatih ilçesinde motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında karar çıktı.Motokuryenin ölümüne sebep olan Mahmud hakkında, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ancak Mahmud'un hapis cezası adli para cezasına çevrilerek 27 bin 300 lira para cezası ödemesine karar verildi. Mahmud hakkında ayrıca, 6 ay süreyle ehliyetinin geri alınması kararı çıktı. Verilen cezaysa tartışma konusu oldu.