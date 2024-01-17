Samanyolu Haber /Gündem / Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluna verilen ceza, Somali’ye uçak bileti bile etmedi! /17 Ocak 2024 10:06

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluna verilen ceza, Somali’ye uçak bileti bile etmedi!

Motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’a verilen 27 bin 300 liralık para cezası, Türkiye-Somali arası en ucuz gidiş-geliş biletinden 8 bin 675 lira daha düşük.

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İstanbul'un Fatih ilçesinde motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında karar çıktı.

Motokuryenin ölümüne sebep olan Mahmud hakkında, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ancak Mahmud'un hapis cezası adli para cezasına çevrilerek 27 bin 300 lira para cezası ödemesine karar verildi. Mahmud hakkında ayrıca, 6 ay süreyle ehliyetinin geri alınması kararı çıktı. Verilen cezaysa tartışma konusu oldu.

EN PAHALI BİLET CEZANIN 5 KATI

Mahmud, yarın (17 Ocak) İstanbul-Somali arası gidiş geliş bileti alırsa yediği cezadan daha fazla ödeyecek. Türk Hava Yollar’ından bakıldığında Mahmud, İstanbul’dan Somali’nin Mogadişu kentine 17 Ocak’ta gidip, 19 Ocak’ta dönerse toplamda 35 bin 975 lira ödeyecek. Bu rakam, uçuş sınıfına göre aynı tarihler arasında 136 bin 288 liraya kadar çıkıyor. Mahmud’a verilen ceza en ucuz biletin fiyatından 8 bin 675 lira daha düşük. En yüksek biletin fiyatıysa verilen cezanın yaklaşık 5 katı.






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