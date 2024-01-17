Samanyolu Haber /Gündem / YSK'dan 'seçim hilesi' açıklaması /17 Ocak 2024 11:08

YSK'dan 'seçim hilesi' açıklaması

Yerel seçimlere yönelik açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Ahmet Yener, 'fazla seçmen kaydı', 'mükerrerlik', 'ölü seçmen, vatandaş olmayan oy kullandı' gibi iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi, verilerin girildiği seçim sisteminin güvenli olduğunu savundu.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Seçim 2024 Özel" yayınında, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Seçim günü verilerin girildiği, SEÇSİS sisteminin bağımsız kurumlarca siber güvenlik testlerinden geçirildiğini söyleyen Yener,  "Fazla seçmen kaydı, mükerrerlik, 'ölü seçmen, vatandaş olmayan oy kullandı' gibi algılar gerçeği yansıtmıyor. 9 bilgiyle bir kişinin kayıtları kontrol ediliyor" dedi.

Yener, özetle şunları söyledi: 

"Deprem bölgesi de tüm Türkiye de 31 Mart 2024 seçimlerine hazır. Martta deprem bölgesine gidip, geldiğimiz son noktanın tespitini yapacağız.

Seçim günü verilerin girildiği, güvenli ağda hizmet veren, yerli ve milli donanımlı SEÇSİS, bağımsız kurumlarca siber güvenlik testlerinden geçiriliyor."
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