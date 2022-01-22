Son anket sonuçları: Millet İttifakı, Cumhur’u geçti! Fark şaşırttı

AKP anketlerdeki eriyişi sürüyor. MAK Araştırma’nın son seçim anketi de Cumhur İttifakı’ndaki eriyişi ortaya çıkardı. Millet İttifakı’nın oy oranı yüzde 41.2’ye ulaşırken Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 39.6’da kaldı. Vatandaşlara, “Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusu soruldu. Kararsız seçmen oyları dağıtıldıktan sonra şu sonuçlar ortaya çıktı:





AKP: 31.9

CHP: 24.4

İYİ Parti: 15.1

HDP: 9.3

MHP: 7.2





VATANDAŞ KAYGILI

Öte yandan vatandaşlara ülkenin genel durumu hakkındaki hisleri sorulduğunda “kaygılı” olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 45, “umutlu” olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 33, “huzurlu” olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 14 olarak belirlendi.





PARLAMENTER SİSTEME DESTEK YÜKSEK

“Sizce ülkemiz parlamenter sisteme geçmeli mi?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 64’ü “evet” yüzde 31’i “hayır” yüzde 5’i ise “fikrim yok” yanıtını verdi.